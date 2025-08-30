Affari Tuoi, il quiz show pre- serale di Rai 1 sta per tornare con una grandissima novità. L'asso nella manica di Stefano.

Affari Tuoi, il vincente game show preserale di Rai 1 sta per tornare, per l’immensa gioia di grandi e di piccini. A condurlo, nuovamente, dopo l’autentico trionfo della scorsa stagione, Stefano De Martino. La primissima puntata, come preannunciato anche nello spot trasmesso in questi giorni a rotazione sui vari canali dell’Azienda di Viale Mazzini, sarà martedì 2 Settembre. Invariato è l’orario visto che sarà trasmesso sempre alle 20 e 35, dunque subito dopo il TG1.

Come al solito, in studio, ci saranno i mitici pacchisti, diventati oramai degli autentici personaggi per i numerosissimi telespettatori. Costoro giocano, tendando la sorte, a rotazione, dopo essere stati sorteggiati. Fondamentale, sebbene si tratti di un colpo di fortuna, è la scelta del pacco con cui incominciare a giocare durante la mitica ruota.

E a proposito di ruota, a questo giro lo showman campano dovrà vedersela direttamente a livello di share con La Ruota della Fortuna che sta andando alla grandissima in questo periodo e che è trasmessa esattamente nella stessa fascia oraria ma su Canale 5.

Affari Tuoi, la novità che spiazza

Indubbiamente, come sentenziano in molti sui Social, sarà una bella sfida anche perché sia lui che Gerry Scotti sono molto amati dagli italiani. Lo stesso si può dire della bellissima Samira Lui, sempre più lanciata come showgirl, che sta ricevendo, come lei stessa ha ammesso in Tv, molti complimenti per il quiz.

Stefano però ha in serbo per il suo pubblico un grande asso nella manica. Si tratta di una super gustosa novità. Altro non è che l’arrivo del cosiddetto pacco nero il cui contenuto non è assolutamente noto nemmeno al conduttore. Al momento non si sa quale potrà essere esattamente il suo ruolo né come e quando potrà far capolino nel corso della gara.

Quel che è certo è che la renderà ancora più avventurosa e adrenalinica da affrontare per il concorrente nonché da seguire con attenzione per il pubblico presente sia in studio che a casa che, tra l’altro, adora poi commentare le vari mosse messe in atto da chi ha giocato sugli appositi gruppi Web. Altri ancora amano invece dire la loro opinione nella sezione dedicata ai commenti sui Profili Ufficiali della trasmissione sui vari Social.

Non solo novità ma anche certezze e conferme

Fatto sta che il pacco nero, del quale, tuttavia, si era già iniziato a mormorare in Rete mesi fa, sta facendo incuriosire tantissimo i fan più accaniti del programma, dunque anche quelli che si possono definire della prima, se non, addirittura, della primissima ora.

E chissà come reagiranno innanzi a questa aggiunta i simpatici Lupo e Tanat, presentissimi anche loro così come il delizioso Gennarino, diventato ormai una vera e propria star oltre che la mascotte ufficiale del quiz show preserale di Rai 1 che ormai da moltissimi anni non manca mai all’interno dei palinsesti fin dall’inizio della stagione televisiva.