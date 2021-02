Affari Tuoi Viva gli sposi/ Diretta e ospiti 5 febbraio: da Claudia Gerini a Pamema Camassa

AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 6 FEBBRAIO

Dopo il grande successo ottenuto con la scorsa puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.284.000 spettatori pari al 15.9% di share, sabato 6 febbraio, in prima serata, subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale, su Raiuno, Carlo Conti conduce l’ultima puntata di Affari tuoi Viva gli Sposi. Il programma del preserale di Raiuno che, per anni, ha fatto compagnia ai telespettatori, è tornato in onda con un’edizione tutta nuova dedicata alle coppie in procinto di sposarsi. Un esperimento riuscito che ha conquistato la simpatia del pubblico grazie alle storie d’amore che vengono raccontate ogni settimana, ma anche alla simpatia del conduttore e dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo che, per una sera, si trasformano in pacchisti per regalare un sogno ai concorrenti.

TUTTI GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

Scelta vincente per Affari tuoi Viva gli sposi è stata quella di affidare i pacchi da aprire ai personaggi più amati della televisione, ma anche del cinema e della musica. Anche l’ultima puntata sarà ricca di ospiti che si metteranno a disposizione della coppia concorrente che, prima del matrimonio, spera di portare a casa una cifra importante per cominciare nel migliore dei modi la vita di coppia. Questa sera, i pacchi di Affari tuoi Viva gli sposi saranno affidati a Marisa Laurito, Pamela Camassa, il Mago Forest, Maurizio Cosagrande, Franesco Pannofino, Claudia Gerini e, infine, i comici nonchè presense fisse del programma Ubaldo Pantani che vestirà i panni di Gigi Buffon, Massimo Ceccherini e Nino Frassica.

AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI: LA PROVA FEELING

La coppia di fidanzati protagonista dell’ultima puntata di Affari Tuoi Viva gli Sposi sfiderà la fortuna aprendo i pacchi e sperando di portare a casa una cifra importante che la aiuti a realizzare i propri sogni. Nel corso della serata, inoltre, i due promessi sposi tenteranno di portare a casa anche la cifra messa in palio dalla prova feeling. Carlo Conti metterà alla prova i fidanzati ponendo loro dieci domande. Per ogni risposta esatta vinceranno mille euro avendo così la possibilità di vincere altri 10mila euro oltre alla cifra che potranno vincere sfidando il Dottore.



