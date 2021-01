Affari Tuoi Viva Gli Sposi/ Diretta e ospiti 9 gennaio: Gabriel Garko, Gloria Guida..

ANTICIPAZIONI AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI DEL 9 GENNAIO 2021

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due puntate portando a casa una media di oltre 5 milioni di telespettatori e il 19% di share, sabato 9 gennaio, Carlo Conti torna con un nuovo appuntamento con Affari tuoi Viva gli sposi. Il famoso e amatissimo show del preserale di Raiuno, dopo una lunga pausa, è tornato in onda con una nuova formula interamente dedicata alle coppie in procinto di convolare a nozze. Ogni settimana, una coppia cerca di portare a casa una cifra importante per realizzare i propri progetti d’amore e dare il via alla propria vita familiare con una buona base di partenza. Attraverso i pacchi, i fidanzati giocano, si raccontano e si mettono alla prova rispondendo alle domande del conduttore che cerca di capire quanto si conoscano realmente. Chi giocherà, dunque, questa sera con Carlo Conti?

LA COPPIA DI FIDANZATI

Chi giocherà con i pacchi di Affari tuoi Viva gli sposi sperando di sbancare il dottore portando a casa una cifra importante? Dopo la coppia pugliese che è riuscita a vincere 200mila euro, la settimana scorsa, con Carlo Conti, hanno giocato Chiara e Matteo, una coppia del padovano che non è riuscita a vincere nulla. La loro partita era iniziata malissimo. Già durante la prima fase del gioco, erano riusciti ad aprire quasi tutti i pacchi rossi facilitando il compito del dottore che, nel corso della partita, ha offerto ai fidanzati la possibilità di cambiare il pacco. Dopo Chiara e Matteo che non sono riusciti a vincere nulla, chi sarà la coppia protagonista della terza puntata di Affari tuoi? Lo scopriremo questa sera.

I TESTIMONI DELLA TERZA PUNTATA DI AFFARI TUOI

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo saranno i testimoni della terza puntata di Affari Tuoi. Anche questa sera ci saranno dieci vip che saranno i detentori dei pacchi. Per le donne ci saranno Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni e Rocio Morales. Per gli uomini, invece, i pacchisti sarannoNino Frassica, Sergio Friscia, Gabriel Garko e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. anche questa sera, inoltre, ci dovrebbe essere una puntata speciale per la coppia che giocherà. Durante la prima puntata, a sorprendere i fidanzati è stato Luca Argentero con un videomessaggio mentre durante la seconda puntata, la coppia ha ricevuto la sorpresa di Fabrizio Moro che ha cantato per loro. Chi ci sarà questa sera?



