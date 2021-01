Affari Tuoi Viva gli Sposi/ Ospiti 30 gennaio: da Anna Tatangelo a Christian De Sica

Affari Tuoi Viva gli sposi: ospiti e anticipazioni 30 gennaio

L’appuntamento con i pacchi di Affati tuoi Viva gli sposi torna oggi, sabato 30 gennaio, in prima serata su Raiuno. Subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Carlo Conti conduce la sesta e penultima puntata della nuova versione dello storico game show del preserale di Raiuno. Con una veste nuova, interamente dedicata alle coppie che sognano di sposarsi e che hanno già fissato la data del matrimonio, Affari tuoi è tornato in onda coinvincendo il pubblico. Anche la settimana scorsa, nonostante la concorrenza di Maria De Filippi e C’è posta per te, sempre leader degli ascolti, Carlo Conti e Affari tuoi Viva gli sposi hanno incollato davanti ai teleschermi 4.579.000 spettatori pari al 16.8% di share. Merito del conduttore, dei concorrenti, ma anche dei tantissimi ospiti che, ogni settimana, si trasformano in pacchisti.

Gli ospiti di Affari Tuoi Viva gli sposi

Nella sesta e penultima puntata di Affari Tuoi Viva gli Sposi, altri dieci personaggi del mondo dello spettacolo proveranno a portare fortuna ad una coppia in procinto di convolare a nozze. A calarsi nei panni dei possessori dei pacchi al cui interno potrebbero esserci cifre in grado di dare un aiuto importanti ai concorrenti, ma anche cifre irrisorie, saranno cinque donne e cinque vip appartenenti al mondo della musica, del cinema e della televisione. A ricoprire i il ruolo di pacchisti saranno l’attore Massimo Ceccherini, il comico Pasquale Petrolo alias Lillo, l’attore e regista Christian De Sica, Nino Frassica e Ubaldo Pantani nei panni di Giovanni Allevi. Per le donne, invece, ci saranno Maddalena Corvaglia e Juliana Morerira, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Orietta Berti e Anna Tatangelo.

Le regole del gioco

Sono poche le regole di Affari Tuoi Viva Gli Sposi. La coppia dei concorrenti, dopo la scelta del pacco, cercherà di eliminare i pacchi che non contengono nulla sperando, così, di ricevere dal Dottore un’offerta importante. Il Dottore, però, potrà mettere alla prova i concorrenti anche offrendo il cambio. Nel corso della serata, Carlo Conti metterà alla prova il feeling dei futuri sposi che dovranno rispondere a dieci domande per dimostrare di avere molte affinità e portando a casa 1000 euro per ogni risposta esatta. Il programma potrà essere seguito in diretta tv su Raiuno e, contemporaneamente, in diretta streaming su Raiplay.



