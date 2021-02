Affari Tuoi Viva Gli Sposi / Sveva e Corrado da incubo ma Nek gli regala un sogno

Doveva essere un sogno, ma probabilmente, l’ultima puntata di Affari Tuoi Viva Gli Sposi si è rivelata un incubo per Sveva e Corrado. Beninteso: ce ne fossero incubi da novemila euro (in gettoni d’oro) a puntata, ma probabilmente i concorrenti di Carlo Conti si aspettavano una serata più proficua. Anche perché se non fosse stato per la prova feeling, Corrado e Sveva avrebbero portato a casa solo cinque euro. Il gioco dei pacchi si conferma avvincente e al tempo stesso malefico. La fortuna gioca un ruolo fondamentale e così la coppia di futuri sposi ha visto smontare pacco dopo pacco desideri e sogni proibiti. Anche i pacchisti sono rimasti a bocca aperta, quando la sfiga si è accanita contro i due concorrenti. Nel giro di pochi minuti Sveva e Corrado hanno perso il bottino più succulento. Massimo Ceccherini, ormai di casa su Raiuno, ha sdrammatizzato invitando Conti a chiudere anticipatamente la puntata. Con il susseguirsi delle scelte, i due futuri sposi hanno raddrizzato la propria situazione, gettando però all’aria le controproposte del Dottore.

Affari Tuoi Viva Ggli Sposi: i pacchi pesanti di Claudia Gerini e Ceccherini

Quando Massimo Ceccherini e Claudia Gerini sventagliano i pacchi da duecentocinquantamila e duecentomila euro, i sogni di Corrado e Sveva vanno definitivamente in frantumi. Alla fine i concorrenti di Affari tuoi Viva Gli Sposi decidono di cambiare il loro pacco, rimandando a Francesco Pannofino il suo numero 19. Prendono il 7, che a loro malgrado si rivela quello da cinque euro. Grazie alla prova feeling ne rimediano novemila, dimostrando perlomeno a loro stessi di essere una coppia molto affiatata. Resta inoltre la bellissima sorpresa di Nek, che ha cantato dal vivo il brano Unici, con tanto di dedica personalizzata. E’ il magic moment di Sveva e Corrado, che chiudono l’ultima puntata di questa edizione di Affari Tuoi con un record negativo. Peccato sia già finita.



