Affittare tetto per fotovoltaico/ Come trarne un guadagno evitando i costi d’impianto

Avete mai sentito della possibilità di affittare un tetto per il fotovoltaico? Si tratta di una soluzione, che consente di abbattere i costi sull’energia elettrica, evitando di fatto l’acquisto o delle spese ingenti per poter installare un pannello fotovoltaico molto grande.

Comprendiamo lo stupore, l’incredulità e magari anche le forti perplessità. Per questo motivo vi invitiamo a continuare a leggere l’articolo, per scoprire come funziona questa nuova iniziativa, che starebbe interessando sempre più italiani predisposti all’ecologia e al risparmio.

Affittare tetto per fotovoltaico: come funziona?

Affittare tetto per fotovoltaico è la nuova iniziativa di aziende e privati, che vorrebbero risparmiare soldi in bolletta. Dopo il kit per installare il fotovoltaico autonomamente, arriva anche la possibilità di prendere dei “tetti in affitto”.

Il primo step per prendere in affitto un tetto per il fotovoltaico, è quello di contattare un fornitore elettrico e sottoscrivere un contratto, purché la durata minima sia pari a 20 anni. Una soluzione molto conveniente, dato che un privato può installare un fotovoltaico di 3kW senza uscire soldi ed ottenere una rendita.

Le aziende, possono sfruttare la superficie molto ampia, distribuendo più energia. Chi ha un tetto in amianto, può pensare di metterlo in affitto ottenendo una ricostruzione edile.

Prima di sottoscrivere un contratto d’affitto di un tetto per il fotovoltaico, è indispensabile che venga effettuato un sopralluogo per comprendere l’effettiva possibilità di installazione. La locazione – rispetto all’acquisto del pannello – evita i lunghi procedimenti burocratici a cui saremmo sottoposti.

Un vantaggio non meno importante, riguarda l’esenzione dei costi da sostenere per l’impianto fotovoltaico. Quanto ai guadagni percepiti, dato che aumenterà anche il valore dell’unità immobiliare e di tutto il palazzo, saranno così composti: si parte da 36 euro a Kw nel Sud Italia, da 28 euro a Kw per il Centro Italia ed infine, da 25 euro a Kw per le unità del Nord Italia.

