I proprietari di case che vorrebbero cimentarsi sugli affitti brevi a Firenze dovranno accertarsi in maniera più approfondita di rispettare gli adempimenti previsti dal Comune toscano, altrimenti potrebbero arrivare fino a 10.000€ di sanzioni. Una stretta nata e pubblicata lunedì 5 maggio, e che entrerà in vigore il 20 di questo mese.

É stato stabilito una dimensione specifica dell’appartamento da dover rispettare, una durata di 5 anni sulle autorizzazioni concesse e altri adempimenti di cui parleremo nell’articolo che segue da dover rispettare obbligatoriamente.

Le nuove regole sugli affitti brevi a Firenze

Sara Funaro, sindaco del capoluogo toscano, vuol mettere un freno sugli affitti brevi a Firenze non per arrecare danni e disagi nei confronti dei proprietari di case vacanze o degli imprenditori locali, bensì per far rispettare le regole ed equilibrare il mercato immobiliare con proposte che possano soddisfare anche le altre “domande“.

Il sindaco di Firenze si riferisce agli studenti, alle famiglie e ai lavoratori “fuori sede” che ogni anno si recano in città per nuove opportunità lavorative o di studio. L’obiettivo delle modifiche sulle locazioni di breve durata si estende al monitoraggio costante del mercato del mattone non solo all’Area Unesco ma anche alle zone più “periferiche”.

Le adeguate dimensioni di un alloggio

La prima regola più rigida di Firenze e sugli affitti brevi mira ad una dimensione minima corrispondente a 28 metri quadrati, mentre le camere – per poter essere locate – devono rispettare 9 mq per le singole e 14 metri quadrati per le doppie.

L’unico motivo che esclude i limiti minimi sottoscritti riguarda l’eventuale residenza e abitabilità del proprietario di casa all’interno dell’unità affittata per un breve periodo.

Autorizzazioni periodiche

Gli immobili situati in centro storico (ma anche in altre aree oggetto del monitoraggio), sotto l’attenta osservazione del Comune e in collaborazione di MEMOTEF, possono essere affittati come breve durata ma a patto che ricevano le adeguate autorizzazioni (salvo si tratti di una compravendita9.

Chi non rispettasse l’autorizzazione potrebbe essere soggetto ad una multa pari a 10.000€. Attenzione però anche alla possibilità inattività, infatti dopo un anno – a meno che in questo periodo non ci sia un affitto oltre un mese – l’autorizzazione decade automaticamente.

Regole comportamentali e mirate alla sicurezza

Infine gli affitti brevi a Firenze devono rispettare le norme comportamentali e di sicurezza. I proprietari devono accertarsi che all’interno degli appartamenti vi siano i dispositivi anti incendio e di rilevazione di monossido e gas combustibile, oltre che redigere i comportamenti da attenuare in un documento multilingua.

Il regolamento deve parlare dell’adeguata raccolta differenziata, degli atteggiamenti da tenere in caso di alloggio in un condominio, sulla pulizia dell’appartamento e tutto ciò che riguarda il periodo turistico in città.