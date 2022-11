Affitti brevi Airbnb/ Stop alle speculazioni: “serve una regolamentazione”

Sugli affitti brevi di Airbnb occorrono delle leggi nazionali ben precise. Una regolamentazione su scala nazionale favorirebbe la crescita del turismo “più cautelativo”, nei confronti degli stranieri o dei cittadini stessi, che vengono nel nostro Bel Paese, senza paura di esser spennati per una manovra eccessivamente speculativa.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022/ Leonardo a -1,9%

La norma prevede anche, che i centri storici possano esser tutelati in modo “speciale“, poiché le città d’arte andrebbero gestite con un trattamento altrettanto speciale, ma senza danneggiare le famiglie che soprattutto oggi, vivono un periodo di forte difficoltà economica.

Affitti brevi Airbnb: che cosa potrebbe cambiare?

A parlare della questione “affitti brevi di Airbnb”, è proprio il Country Manager della sede italiana della società, Giacomo Trovato, che in occasione del convegno tenutosi a Roma, a Palazzo Ferrajoli, “Le nuove frontiere del turismo”, ha mostrato la ricerca di Quorum in partnership con l’azienda di locazione.

MANOVRA & POLEMICHE/ "La prudenza ci aiuterà anche contro l'inflazione"

La ricerca ha mostrato che 8 italiani su 10 sarebbero d’accordo sia agli affitti brevi ai fini turistici, ma soprattutto a concedere la locazione – tramite piattaforme digitali come Airbnb – anche ai privati cittadini.

In concomitanza con quel che stabilito dalla Commissione Europea, Airbnb vorrebbe adeguarsi agli affitti brevi regolamentati a livello nazionale:

Registrazione nazionale obbligatoria: gli annunci di affitti brevi pubblicati sulle piattaforme digitali dovranno esporre obbligatoriamente un codice identificativo; Condivisione dei dati: la presenza di informazioni sui flussi consentirà alle autorità di assumere decisioni in modo informato, e di segnalare eventuali irregolarità; Mappatura: identificazione tramite criteri oggettivi, stabiliti su tutto il territorio nazionale, dei quartieri dove vi è maggior pressione turistica sui quali intervenire con misure addizionali; Tutela della piccola proprietà privata: tutelare il diritto di sfruttare le seconde case, disciplinando in modo più stringente solo le attività imprenditoriali.

La ricerca di Quorum sugli affitti brevi di Airbnb ha dimostrato come gli host, hanno ammesso senza particolari problemi, di esser favorevoli all‘home sharing non tanto come soluzione di reddito primario, bensì, una forma cautelativa di forte inflazione.

SPY FINANZA/ Il prezzo che la Meloni dovrà pagare per la "tregua" con l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA