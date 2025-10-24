Il 26% sugli affitti brevi non verrà generalizzato, ma quasi. Alcuni partiti mirano a cancellare la normativa in Parlamento per i "rischi".

In Parlamento è stata prospettata una differenza di tassazione sugli affitti brevi, quelli il cui immobile viene locato al di sotto dei 30 giorni. In particolar modo va fatta chiarezza sull’ipotetico incremento al 26% (che non sarà del tutto standardizzato).

Verrà fatta differenza tra la cedolare secca fai da te e i contratti sottoscritti tramite un intermediario, tra cui agenzie o piattaforme specializzate nella locazione turistica come Airbnb o Booking. Vediamo nello specifico la versione rivista.

Cambiano le tasse sugli affitti brevi

Da giorni si parla dell’intenzione del Governo di applicare la tassazione al 26% sugli affitti brevi. Tale regola però, non vale per tutti, ma per chi nell’arco di un anno concluderà – almeno una volta – un contratto con una piattaforma online specifica o un qualsiasi altro intermediario.

Questa normativa è però oggetto di continue diatribe, soprattutto perché in ballo ci sono 100 milioni di euro assicurate come gettito fiscale. A tal proposito ci aspettiamo che l’attuale bozza possa poi prendere delle strade differenti.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha spiegato che il Governo sta lavorando affinché si possa risolvere la criticità sempre più comune degli ultimi tempi, la difficoltà ad affittare case nel medio e lungo periodo per via del sovraffollamento degli affitti brevi.

Dall’idea iniziale di applicare il 26% a tutti, alla regola di lasciare il 21% di tassazione ma incrementarla soltanto laddove almeno un contratto sia stato sottoscritto con le comuni piattaforme di prenotazione.

Verso la cancellazione della norma

Sia Matteo Salvini, vicepremier, che Forza Italia, vorrebbero cancellare la normativa che quasi sicuramente sarà approvata in Parlamento. La preoccupazione dei due partiti è che si possa dar vita ad una maggior evasione fiscale, dato che quasi ogni affitto passa da un intermediario o agenzia immobiliare.

Sono rari i casi in cui un privato riesce a farsi pubblicità e a sottoscrivere un contratto rinunciando alle piattaforme più note come Booking e Airbnb. E in questi casi un 26% di aliquota non farebbe altro che incentivare a trovare un escamotage per non pagare una tassa maggiorata.

Anche il country manager di Airbnb Italia, Matteo Sarzana, ha specificato che una norma simile non farà altro che peggiorare l’elusione fiscale, arrecando un danno ancor più grande rispetto agli attuali problemi sul mercato immobiliare e gli affitti brevi.