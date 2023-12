Affitti brevi/ Tassazione agevolata e cedolare secca? Novità fiscali (15 dicembre 2023)

Il tema degli affitti brevi sta riscuotendo forti preoccupazioni tra gli imprenditori, che devono sottostare a nuovi adempimenti e regole sempre più restrittive. Uno spiraglio di luce sembra esserci riguardo alla tassazione, che in alcuni casi prevede l’applicazione della cedolare secca.

Dopo gli obblighi sugli estintori, l’ultima novità rappresenta una possibilità in più per i proprietari di case vacanze che vorrebbero pagare di meno. Infatti, a patto di soddisfare alcune condizioni (che spiegheremo a breve), è possibile applicare la cedolare secca al 21% contro il 26% di imposta ordinaria.

Tassazione sugli affitti brevi: quando applicare il 21%

La tassazione sugli affitti brevi può godere di due tipologie: la cedolare secca al 21% e quella ordinaria al 26%. Nel primo caso, l’imposta agevolata è attuabile soltanto se il proprietario di appartamenti metta in locazione una sola unità.

Nel caso in cui locasse (e per un periodo inferiore ai 30 giorni), due o più appartamenti (fino ad un massimo di quattro), potrà applicare la cedolare secca soltanto ad uno tra i restanti (tutti gli altri vedranno le imposte al 26%).

Se invece ci fosse anche una quinta casa vacanza, il proprietario non solo è obbligato ad aprire partita IVA (diventa per Legge imprenditore), versare i contributi previdenziali come sostituto d’imposta e iscriversi alla Camera di Commercio, ma non potrà più usufruire della cedolare secca.

Queste sono le novità fiscali che potrebbero trovare spazio dopo l’approvazione (dall’1 gennaio prossimo) da parte della commissione bilancio al Senato al disegno di legge di bilancio del 2024.

La nuova riforma fiscale sugli affitti brevi (ancora da approvare), mira ad alleggerire il carico fiscale ai danni dei titolari di appartamenti vacanza. Una soluzione quasi obbligata, dato che la domanda sul turismo è talmente alta, che sarebbe quasi impossibile controllare tutte le unità locate (specie con l’avvento di piattaforme come AirBnb).

Il jolly di poter scegliere il 21% applicabile ad uno dei quattro appartamenti, da la possibilità di poter risparmiare su una unità.











