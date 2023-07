Affitti troppo alti/ Nuovo sostegno per pagare molto meno, dove? (29 luglio 2023)

Se pensiamo a degli affitti troppo alti, pensiamo quasi sicuramente a città come Milano e Roma. Ed effettivamente non ci sono errori, perché il Comune con l’iniziativa per risparmiare sull’affitto è proprio la città meneghina.

Il programma del Comune di Milano prende il nome di “sostegno affitto genitori 2023”. Come si intuisce dal nome è rivolto a quelle famiglie italiane che stanno in affitto che durante il 2023 hanno adottato oppure avuto un figlio.

Affitti troppo alti a Milano? Arriva l’aiuto del Comune

Il problema degli affitti troppo alti a Milano – pian piano diffuso in tutto il Paese – sembra quasi inaffrontabile. Eppure, la città meneghina tramite una nota ufficiale che arriva proprio dal Municipio palazzo Marino, spiega in che cosa consiste questo nuovo supporto a sostegno di alcune famiglie.

Il caro affitti è un problema globale, che accomuna soprattutto le giovani famiglie che tra rincari e precariato sul lavoro, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Il problema è ancora più grande se si adotta o cresce un figlio nella città meneghina, che proprio perché è molto ambita, è altrettanto cara.

Per aderire al programma stanziato dal Comune di Milano e intitolato come “sostegno affitto genitori 2023”, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Prima di affrontare le condizioni specifiche da rispettare, è importante essere a conoscenza che il contributo a sostegno dell’affitto è pari ad un massimo di 9.000€ (che verrà scontato alle famiglie ma erogato direttamente al proprietario dell’immobile locato).

Ecco il riassunto dei requisiti necessari per godere dell’agevolazione contro gli affitti troppo alti:

ISEE inferiore a 30.000€; Residenza a Milano; Un componente del nucleo familiare dev’essere under 35; La presenza del bambino adottato o di un neonato dev’esserci dal 1° gennaio del 2023 (andrà presentato il documento che comprova tale dichiarazione); Firma su un contratto di locazione appositamente registrato; Nessun rapporto di parentela (fino al 3° grado), con il proprietario di casa.

Bonus affitti Milano 2023: come fare domanda

Appurata la soluzione per contrastare gli affitti troppo alti, ecco come aderire al bonus degli affitti a Milano nel 2023: i soggetti interessati dovranno mandare la domanda (contenente gli allegati), all’indirizzo PEC affittogenitori23@pec.it, oppure consegnerla fisicamente agli uffici di Villa Scheibler, in via Felie Orsini 21 soltanto nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e giovedì dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00 e martedì e mercoledì dalle ore 14:00 fino alle ore 17:00.

Nonostante non esista una scadenza specifica per mandare domanda, suggeriamo di affrettarsi perché l’accettazione è soggetta ad ordine cronologico.











