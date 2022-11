“Affitto mio marito per aiutare le donne sole”/ Luana: “E’ iniziato tutto per gioco”

Luana Ambrosino ha deciso di mettere in affitto suo marito, a disposizione delle donne sole. “Lo noleggio esclusivamente per montare le tende, per andare a prendere l’albero in cantina… per dei lavori di bassa manovalanza“, precisa la donna negli studi de I Fatti Vostri. Ma come è nata questa idea? “Due settimane fa avevo letto la notizia di una signora inglese che affittava il marito e quindi ho detto a mio marito che avrei affittato anche lui. Dopo cena ho fatto una locandina, una specie di avatar, e l’ho messa su Facebook. Lui l’ha presa ridendo, era uno scherzo in famiglia, l’ho messo sul mio profilo e da lì è esploso”.

Dario, il marito di Luana, ha raccontato: “Io mi trovo benissimo ad essere un marito in affitto anche perchè mia moglie l’ha sempre fatto. Chi mi affitta? Principalmente signore da sole che devono spostare il divano ad esempio, ma ci sono anche donne con mariti svogliati che non sanno fare le cose oppure lavorano troppo…”. La moglie ha ripreso la parola: “All’inizio ero titubante perchè sono gelosissima poi ho pensato che comunque lo faceva sempre, e ho pensato anche a tutte le mogli degli idraulici… In ogni caso l’agenda la tengo io quindi la controllo”.

“AFFITTO MIO MARITO PER DONNE SOLE”, DARIO: “A VOLTE LE SIGNORE ANZIANE…”

Il marito in affitto ha ripreso la parola raccontando: “Le signore un po’ più anziane si presentano truccate, con la vestaglietta, quindi l’imbarazzo nasce un po’ con quelle più agé, si risveglia l’ormone… Io nella vita faccio il macellaio, ci siamo conosciuti per un pollo allo spiedo”.

Luana ha aggiunto: “Quando ho messo la locandina mi hanno detto che ero matta, ma l’abbiamo presa tutti sul ridere, anche mia figlia di 13 anni. Lei è gelosa del papà? No, è papà dipendente, è in adorazione, qualsiasi cosa dice per lei va bene”. Ma si guadagna da questo secondo lavoro? “Ci guadagno in natura – racconta il marito in affitto – mi offrono il caffè, mi danno la frutta e la verdura, mi fanno le crostate, uno scambio equo di manovalanza. Potrebbe diventare un business? Assolutamente sì, è una mia passione, logicamente mettendomi in regola”. La moglie ha chiosato: “Io sarei contenta se lo facesse come lavoro”.

