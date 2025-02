I talebani fanno irruzione nella radio femminile di Kabul, in Afghanistan, arrestano i dipendenti e la chiudono. Continua ad aggravarsi l’emarginazione delle donne dalla vita pubblica e dalla società da quando i talebani hanno preso il potere nel 2021. Lo dimostra ora i caso della Radio Begum, emittente gestita da donne, i cui contenuti sono mirati all’educazione femminile: gli agenti del ministero dell’Informazione e della Cultura dei talebani hanno dichiarato di aver trattenuto il personale nel corso della perquisizione dei locali e di aver sequestrato pc, hard disk, vari file e telefoni. L’emittente ha aggiunto che sono stati presi in custodia due dipendenti uomini che non ricoprono alcun ruolo dirigenziale in Radio Begum.

Successivamente, è stata confermata la sospensione della radio delle donne, che sarebbe stata disposta per alcune presunte violazioni della “politica di trasmissione“, ma anche per “l’uso improprio della licenza dell’emittente“, tra cui “la fornitura non autorizzata di contenuti e programmi a un canale televisivo straniero“, di cui non sono state fornite indicazioni precise per l’identificazione. I talebani hanno affermato di avere “prove“, aggiungendo che esaminerà tutti i documenti necessari per determinare il futuro dell’emittente.

L’APPELLO DI RADIO BEGUM PER IL RILASCIO DEI DIPENDENTI ARRESTATI

Radio Begum, dal canto suo, ha rifiutato di commentare le accuse dei talebani, ma ha chiesto l’immediato rilascio dei suoi dipendenti. “Finché i nostri colleghi rimarranno in carcere, non rilasceremo alcuna dichiarazione in merito alla situazione, a causa delle preoccupazioni per la loro sicurezza. Tuttavia, sollecitiamo ufficialmente le autorità dell’Emirato islamico (Taliban) a rilasciarli il prima possibile“.

Il gruppo indipendente per la difesa dei diritti Reporter senza frontiere (RSF) ha condannato la sospensione di Radio Begum e ne ha chiesto l’immediata revoca. Fino al blitz di martedì, l’emittente fondata da Hamida Aman trasmetteva lezioni per sei ore al giorno, ma anche programmi di salute, psicologia e spiritualità rivolte alle donne afghane.

Ma l’istruzione e il sostegno fornito alle donne afghane non aveva nulla a che fare con l’attività politica, ha precisato l’emittente, le cui lezioni rappresentano uno strumento educativo importante, visto che in Afghanistan le ragazze possono studiare fino alla prima media.

ALTRA STRETTA DEI TALEBANI IN AFGHANISTAN

La chiusura di Radio Begum rappresenta un’altra stretta da parte dei talebani da quando hanno preso il potere oltre tre anni fa. Inizialmente si erano presentati come moderati, promettendo che avrebbero consentito alle donne di consentire gli studi fino all’università, ma in realtà c’è stato un giro di vite, tra scuole chiuse, divieti e spostamenti e accessi limitati.

L’anno scorso sono stati chiusi almeno 12 organi di informazione, pubblici e privati, ed è pure vietato il suono delle voci femminili in pubblico. Per quanto riguarda Radio Begum, che era stata lanciata nel 2021 in occasione della Giornata internazionale della donna, cinque mesi prima che i talebani prendessero il potere dopo il ritiro delle truppe Usa e NATO, è la seconda volta che le autorità chiudono un’emittente per presunta collaborazione con media stranieri.