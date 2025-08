Africa Express è un divertente film avventuroso che vede protagonista un coppia d'eccezione: Giuliano Gemma e Ursula Andress. Nel cast, anche Jack Palance

Africa Express, film su Rete 4 diretto da Michele Lupo

Venerdì 1 agosto 2025, il pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, propone il film d’avventura Africa Express. Uscita nelle sale nel 1975, la pellicola è diretta da Michele Lupo, conosciuto per la sua lunga collaborazione con Bud Spencer, in film come Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, Bomber e altri girati tutti tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Soggetto e sceneggiatura sono di Mario Amendola e Bruno Corbucci, mentre la colonna sonora è degli Oliver Onions, al secolo i fratelli De Angelis, anche loro parte importante di molti film con Bud Spencer.

Il protagonista è interpretato da Giuliano Gemma, attore noto per le sue dote atletiche ma anche interpretative che ha lavorato con i più grandi al cinema e che aveva già preso parte ad altri film di Lupo, come Maciste il più grande eroe del mondo, Arizona colt e Amico, stammi lontano almeno un palmo. Al suo fianco troviamo l’affascinante Ursula Andress, la celebre Bond Girl di Agente 007 – Licenza di uccidere. Nel ruolo del villain troviamo invece Jack Palance, volto celebre di numerosi western.

La trama del film Africa Express: un avventuriero e una suora molto particolare

In Africa Express, John Baxter è un autotrasportatore che si trova in Africa solo per raccimolare il denaro sufficiente per tornare a Detroit e aprire un distributore di carburante. Il suo unico amico è un simpaticissimo e sveglio scimpanzè, ma giorno incontra una donna affascinante di nome Madeleine Cooper che si presenta a lui come suora. Baxter però scoprirà presto che si tratta di un travestimento in quanto lei è una spia inglese sotto copertura a caccia di un criminale nazista di nome William Hunter.

Una volta scoperta, lei decide di assoldare Baxter come suo aiutante. I due iniziano così una pericolosa missione sulle tracce del delinquente, il quale a sua volta comincia a dare del filo da torcere a loro, ingaggiando degli scagnozzi. Riuscirà la strana coppia a catturare il malvivente?

