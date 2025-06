L'ex deputato Dem Jamaal Bowman in un intervento alla Cnn dichiara che gli afroamericani si ammalano più dei bianchi a causa del razzismo

Il politico statunitense Jamaal Bowman, ex membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York, che si definisce democratico radicale, ha recentemente fatto delle affermazioni che stanno facendo discutere. In un intervento alla Cnn, Bowman ha parlato del razzismo nei confronti degli afroamericani, sostenendo che gli insulti che queste persone sono costrette a subire ogni giorno siano la causa principale dell’aumento di alcune malattie croniche come il diabete, i problemi cardiaci e il cancro.

Iran bandisce i funzionari dell'AIEA/ "Entro qualche mese tornerà ad arricchire l'uranio"

In particolare, ha aggiunto, che la parola “neg*o” che lui nomina come “N-word“, utilizzata nel contesto quotidiano direttamente o indirettamente, sarebbe una fonte di stress talmente forte da arrivare ad incidere sulla salute, provocando così gravi patologie e disturbi. Nel discorso, riportato da vari quotidiani, ha poi sottolineato che la priorità del paese dovrebbe essere quella di iniziare ad affrontare quello che ha definito “il peccato originale dell’America“, aggiungendo: “Questa malattia dell’odio e del razzismo verso le persone di colore e il sessismo verso le donne e il sentimento anti-LGBTQ, non ci stiamo occupando di questo“.

Big Beautiful Bill: cosa contiene la riforma di Trump/ Tagli fiscali, Medicaid, difesa…

Ex deputato Jamaal Bowman contro i repubblicani: “Alimentano il razzismo contro le persone di colore in America”

Jamaal Bowman, ex deputato Dem, in un dibattito politico alla Cnn, ha accusato i repubblicani di non condannare opportunamente il razzismo contro gli afroamericani, rivolgendosi al rappresentante politico avversario presente in trasmissione, l’ex governatore della California Abel Maldonado ha affermato: “I suoi colleghi del Partito Repubblicano non si ritengono reciprocamente responsabili quando si tratta del razzismo che proviene sistematicamente dal partito”, e ha aggiunto: “sono un uomo di colore in America.

Taiwan: la Cina aumenta la pressione con esercitazioni e droni/ Rutte: “Possibile coinvolgimento di Mosca”

Il motivo per cui le malattie cardiache, il cancro, l’obesità e il diabete sono più diffusi nella comunità nera è lo stress che proviamo ogni giorno, quando ci chiamiamo con la parola che inizia per “n”, direttamente o indirettamente”. Bowman è attualmente impegnato nella campagna elettorale in vista del voto per il rinnovo del sindaco di New York, sostenendo la candidatura di Zohran Mamdani insieme alla collega Alexandria Ocasio-Cortez, con la quale aveva tenuto una serie di comizi nel quartiere del Bronx, incentrati proprio sui problemi del razzismo nei confronti degli afroamericani.