Un afroamericano ha accoltellato un bianco, ma questi, dopo l'aggressione, lo ha insultato con un insulto razziale, e l'aggressore è stato assolto

È un episodio decisamente discutibile quello che ci giunge dagli Stati Uniti, precisamente da Portland, dove un uomo di colore, un afroamericano, ha accoltellato un uomo bianco: l’aggressore è stato assolto dopo che la giuria ha appreso che la vittima avesse pronunciato un insulto razziale. La vicenda è riportata da Blaze e risale alla scorsa estate, precisamente al 7 luglio 2025: in quell’occasione Gary Edwards accoltellò Gregori Howard Junior sulla Northwest 5th Avenue, nel quartiere Old Town di Portland. È stata così avviata un’indagine, dopo di che si è aperto un processo ai danni dell’accoltellatore, che rischiava una condanna fino a un massimo di 5 anni e 10 mesi per il gesto compiuto.

Eppure non è andata così visto che Edwards ha spiegato che il suo gesto è stato di legittima difesa dopo l’aggressività di Howard. L’imputato ha infatti testimoniato che la sua vittima gli ha gridato un insulto razzista appena l’ha visto. A riprendere l’intera scena sono state le telecamere di sicurezza della zona, in cui si vede Edwards con un coltello a lama fissa sul fianco, per poi avvicinarsi da dietro, mentre Howard è seduto su una panchina. Nel filmato non si sente l’audio ma si vede Howard che si alza di scatto appena vede il suo aggressore, per poi spingerlo. A quel punto i due danno vita a una breve colluttazione, al termine della quale l’afroamericano accoltella la sua vittima alla spalla.

AFROAMERICANO ACCOLTELLA BIANCO: PERCHE’ E’ STATO ASSOLTO

Secondo il legale dell’imputato, Daniel Small, la prova principale di ciò che è accaduto è avvenuta quando gli agenti di sicurezza hanno sentito l’uomo ferito urlare un insulto razzista nei confronti di Edwards, così come registrato dalle bodycam. Per il legale, inoltre, il suo assistito voleva semplicemente scambiare il suo coltello con un pacchetto di sigarette. “Cosa, se non il razzismo, potrebbe spiegare perché il signor Howard abbia percepito odio, animosità e aggressività da parte di un perfetto sconosciuto?”, ha dichiarato Small durante l’udienza. Katherine Williams, pubblico ministero, si è invece detta certa che l’insulto proferito da Howard dopo l’accoltellamento fosse irrilevante, e che è stato sempre Edwards ad avere il controllo della situazione.

“L’imputato non teme per la sua vita – ha spiegato – non si è tirato indietro; si è avvicinato lentamente, e se n’è andato lentamente dopo aver accoltellato qualcuno”, per poi precisare: “L’imputato ha creato la situazione”. Alla fine, nonostante queste argomentazioni che sembravano più che solide, la giuria ha assolto Edwards, tornato quindi in libertà dopo aver trascorso circa tre mesi in custodia cautelare.



AFROAMERICANO ACCOLTELLA BIANCO: I PRECEDENTI E I COMMENTI SUI SOCIAL

In seguito si è scoperto che l’imputato avesse diversi precedenti simili, visto che nel 2021 venne condannato per tentata aggressione di secondo grado, ed aveva anche subito un’altra condanna a tre anni di galera per un altro accoltellamento presso la piattaforma Max dello Skidmore Fountain a maggio del 2020. Infine era stato indagato per un’aggressione di quarto grado dopo una colluttazione con un commesso, caso archiviato a giugno. Anche Howard è risultato avere la fedina penale non pulita, visto che è stato arrestato diverse volte negli ultimi anni, e condannato anche per stupro di minore nella contea di Kitsap, nello stato di Washington, nel 1997, quando aveva 17 anni.

Blaze fa notare che la vicenda ha creato un acceso dibattito sulla pagina Facebook del New York Post, con più di un migliaio di commenti, fra cui chi scrive ironico: “Ricorda sempre che se vieni colpito o accoltellato, devi dare un qualche tipo di affermazione positiva al tuo aggressore per non sembrare pieno di odio. Altrimenti il tuo aggressore verrà assolto”. Un altro, simile, ha aggiunto: “Probabilmente è stata una coltellata per lo più pacifica”. E ancora: “È assurdo. Quindi fammi capire bene… È stato aggredito, poi ha detto la parola che inizia per N, e l’aggressore se l’è cavata perché l’ha detta dopo essere già stato aggredito? Non ha senso”. Un utente ha aggiunto eloquente: “Oltre l’inconcepibile”, infine un altro ha chiosato: “In che mondo strano viviamo”.