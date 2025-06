Da ormai quasi sette anni, Elettra Lamborghini fa coppia fissa con il deejay e producer Afrojack. La ricca ereditiera e il musicista sono diventati marito e moglie nel 2020, dopo essere frequentati in “gran segreto” per un paio d’anni. Lui è senza dubbio un artista molto affermato, come testimoniano le importanti collaborazioni collezionate nel corso degli anni, con colleghi famosissimi come David Guetta a Fedde Le Grand, Sidney Samson e molti altri.

La sua vita privata non è mai stata sbandierata ai quattro venti, anche se da quando fa coppia fissa con Elettra Lamborghini ha inevitabilmente gli occhi del gossip addosso. Prima di incontrare la showgirl e cantante, Afrojack ha una figlia avuta dalla modella Amanda Balk. Con Elettra, invece, tutto è cominciato nel 2018, con la prima comparsata di coppia agli MTV Music Awards. Lei si dichiara innamoratissima di lui, ritenendolo un compagno di vita unico al mondo.

Elettra Lamborghini sempre più innamorata del marito deejay Afrojack: “E’ unico”

“E’ una persona d’oro”, ha detto infatti Elettra Lamborghini in una intervista rilasciata a Verissimo. “Lui ama me ed è una persona magnifica”, sottolinea la ricca erediterà. “Che fortuna posso avere nella vita sono riuscito a beccare una persona identica me, spero viva il più lungo possibile, anche dopo la mia morte”, le parole di Elettra Lamborghini.

Insomma, nemmeno dopo sette anni insieme Elettra e Afrojack avvertono un po’ di stanca nella loro relazione. Il segreto non c’è, in fondo è l’alchimia ad unirli in modo naturale e passionale. “Io e mio marito abbiamo la stessa anima, gli dico: ‘Tu sei me, io sono te’. È proprio tenero”, aveva detto Elettra a Verissimo. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin aveva esortato i fan a tenersi strette le persone speciali della loro vita. Proprio come fa lei con il marito Afrojack.

