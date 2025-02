Afrojack, marito di Elettra Lamborghini e deejay molto famoso in Europa, è un punto fermo nella vita della showgirl bolognese. Da quando si sono incontrati, ormai diversi anni fa, la ricca ereditiera e il suo compagno non si sono mai lasciati. Lo aveva capito subito, Elettra Lamborghini, che Afrojack aveva qualcosa di speciale e che sarebbe potuto diventare un faro nella sua vita. In una piacevolissima intervista rilasciata al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, la showgirl felsinea ha parlato a lungo della sua relazione col deejay e ha raccontato quali sono le dinamiche che hanno regolato e regolano ancora oggi il loro rapporto.

“Mio marito è molto dolce e lo è al mio compleanno così come tutti i giorni. Lo amo più oggi rispetto a quando ci siamo conosciuti. In sei anni non abbiamo mai litigato. E’ la mia persona”, dice sicura Elettra Lamborghini a Verissimo.

La showgirl si descrive come una ragazza tradizionale e del suo rapporto con Afrojack sembra apprezzare una cosa più di ogni altra: il fatto che non le dia motivi di gelosia. “Io non sono una persona gelosa – precisa Elettra nel corso dell’intervista – ma lui non mi da modo nonostante sia molto famoso”, ha raccontato la Lamborghini.

Il matrimonio è arrivato abbastanza presto, Elettra non ci ha pensato due volte a pronunciare il fatidico sì quando ha capito che Afrojack era la persona con cui passare il resto della vita. “Ci siamo incontrati presto e io avevo già nella mia testa l’idea di sposarmi. Tutte le persone con cui uscivo, io sapevo dentro di me, che non avrei mai dovuto raccontare determinate cose […].Con Nick, invece, c’è stata subito questa cosa”, ha detto la ricca ereditiera. Il resto è storia, una bellissima storia.