Afrojack, fidanzato Elettra Lamborghini/ “Ci sposeremo a settembre 2020”

Afrojack è il fidanzato di Elettra Lamborghini, la cantante ed influencer ospite della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier su Rai1. La ricca ereditiera è ospite del talk show della domenica pomeriggio a pochi giorni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo dove ha gareggiato con la canzone “Musica (e il resto scompare)” tra i brani più trasmessi dalle radio. La ricca ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini, è felicemente legata al dj e producer olandese con cui presto convolerà a nozze. Durante la settimana sanremese il dj ha raggiunto la sua amata a Sanremo e proprio durante una delle interviste rilasciate la Lamborghini si è lasciata scappare “siamo entrambi maritati”. Possibile che i due si siano già sposati in gran segreto? In realtà non è così, visto che proprio Elettra pochi mesi fa ha rivelato ai fan di essere pronta al grande passo con il suo amato Afrojack. Il matrimonio si celebrerà a settembre 2020 in una location ancora tutta da decidere, anche se la ricca ereditiera sta valutando Lago di Garda, la Costiera Amalfitana e Positano.

Afrojack: “Quando ero piccolo ballavo brake dance”

Non solo il fidanzato di Elettra Lamborghini, Afrojack è anche uno dei dei dj e produttori più famosi e ricercati della scena musicale internazionale. Tra i suoi ultimi successi discografici c’à Diamonds, un progetto che lo stesso dj ha raccontato così durante un’intervista rilasciata al sito thisisedm: “quando ero piccolo ballavo brake dance e mi piaceva molto la scena hip hop quindi produrre una traccia trap con Jay Caroma era una grande possibilità per vedere la risposta del pubblico”. Una carriera importante quella del dj che si è imposto a livello internazionale e che l’ha visto produrre brani di grandissimo successo come “Ten Feet Tall” su cui rivela: “è un caso particolare perchè se guardi la mia discografia noterai che in ogni traccia ho inserito qualcosa di nuovo, qualcosa in più. Quindi non farò tracce “come X”, ma farò musica sempre nuova”. Parlando poi di artisti da tenere d’occhio, il dj non ha alcun dubbio: “D-Wayne! La sua musica è fantastica, suono diverse sue tracce nel mio set! Anche Ravitez è molto forte: dategli un ascolto!”.

