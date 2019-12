Afrojack fidanzato Elettra Lamborghini/ Da miglior amico Afrojack a futuro marito

Le promesse di matrimonio via social, si sa, ormai sono un must tra i vip. L’ultima in ordine di tempo ad annunciare le future nozze su Instagram è stata Elettra Lamborghini, che nel 2020 sposerà il suo fidanzato Afrojack. Una notizia che ha riscosso prontamente migliaia e migliaia di apprezzamenti da parte dei followers della cantante, che si sono congratulati con la coppia, apparsa sorridente in fotografia e con un brillante di grande valore al dito della ragazza. “Il mio migliore amico Afrojack – ha commentato nel post Elettra – mi ha chiesto di sposarmi… Lui è la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare così. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’aver trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me. La gente dice: ‘Quando è la persona giusta lo senti’. Io lo sento dall’inizio, che sarà così per la vita”. Una felicità naturale, giustificata e davvero incontenibile per la star musicale, che in molti danno fra i possibili big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Se così fosse, c’è da scommetterci, Afrojack farà il tifo per lei: mica male un leone d’oro come regalo di nozze, no?

AFROJACK FIDANZATO ELETTRA LAMBORGHINI: CHI È?

Se Elettra Lamborghini, regina del twerk, è nota a livello internazionale non soltanto per il suo talento canoro, ma anche per il suo fisico esplosivo e le curve mozzafiato, altrettanto non può dirsi di Afrojack, in Italia considerato quasi un carneade. Sono in molti, infatti, a domandarsi chi sia il giovanotto promesso sposo della ricca ereditiera, che, dall’alto dei suoi 2,08 metri d’altezza, contornati da un invidiabile sorriso, appare agli occhi di chi lo osserva come il classico “gigante buono”. Afrojack, ça va sans dire, è un nome d’arte, uno pseudonimo, che cela le vere generalità di Nick Van de Wall. Trentunenne di origini olandesi, il futuro marito di Elettra Lamborghini nella vita di tutti i giorni è uno stimato dj e veste anche i panni di produttore discografico. I due, in verità, non si conoscono da moltissimo tempo: la loro prima apparizione di coppia risale, infatti, al 2018, quando calcarono a braccetto il tappeto rosso degli MTV EMA, ufficializzando in tale contesto il loro legame sentimentale. Afrojack, peraltro, è già papà di una bambina, Vegas, nata da una relazione avuta in passato con una sua connazionale, la modella Amanda Balk. Gli esperti del gossip, infine, mormorano di una presunta liaison fra il colosso olandese e Paris Hilton: mancano conferme, ma, in ogni caso, rappresenterebbe una storia non più attuale. Il futuro di Afrojack si chiama Elettra, la donna che gli ha rapito il cuore.

