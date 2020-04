Afrojack, fidanzato Elettra Lamborghini/ Lei: “Mi fa sentire come una principessa”

Pubblicità

Elettra Lamborghini, ospite della puntata di "Verissimo – Le Storie" in onda sabato 18 aprile 2020 su Canale 5. La cantante di "Musica (e il resto scompare)" ha raccontato del suo anno magico, ma anche della sua vita privata. Felicemente legata al dj, la Lamborghini ha rivelato: "è il mio maschione, divento un pò rossa quando parlo di lui". Poi la nipote di Ferruccio Lamborghini precisa: "sono 'maritata' quasi e in teoria mi sposo a settembre" e mostra l'anello a Silvia Toffanin confessando "la proposta è arrivata a Natale. Stiamo insieme da quasi due anni, il 25 dicembre mi ha fatto la proposta dal nulla a casa mia, me l'ha chiesto e c'era tutta la mia famiglia". Una proposta di matrimonio semplice che l'ha resa felicissima: "ero molto contenta, ne parlavamo da tanto tempo, ma non mi aspettavo me lo chiedesse subito e un pò ci sono rimasta male. In realtà non mi cambia niente, mi sento uguale a prima". La Toffanin allora chiede "quando vi sposerete" con la ricca ereditiera che risponde "il matrimonio vorremmo organizzarlo a Settembre, ma ero talmente presa da Sanremo e ci penserò nei prossimi mesi". Afrojack è il fidanzato e futuro marito di

Elettra Lamborghini: “Afrojack è veramnte un santo”

Un amore importante quello tra Afrojack e Elettra Lamborghini che prossimamente diventeranno marito e moglie. Ospite di “Verissimo – Le Storie”, Silvia Toffanin le ha chiesto “perchè hai scelto lui” con la ricca ereditiera che ha confessato: “lui è molto diverso dagli altri, a me non piacciono i belli che non ballano ovvero quelli che sanno di essere belli, che guardano le altre e fanno le corne, lui è veramnte un santo, è un bravissimo ragazzo, lui pensa solo a me. Mi fa sentire come una principessa quindi direi che quello paga. “sono innamorata, sono molto contenta, adesso ne parlo così, ma nel mio privato sono stra-dolce”. A settembre i due dovrebbero convolare a nozze ed Elettra non nasconde che sogna di mettere su famiglia: “Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma, ma prima vorrei un Grammy, per ora il mio focus è la musica”.



