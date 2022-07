Afrojack, marito di Elettra Lamborghini/ Dai social al figlio: scelta in controtendenza per la coppia

Afrojack e Elettra Lamborghini: la decisione della coppia sui social

Se sul palco sono artisti a costante contatto con il pubblico, nella vita privata Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack tengono in modo particolare alla loro privacy. I due si sono sposati il 26 settembre del 2020 e hanno festeggiato con una grande cerimonia, sotto gli occhi di amici, parenti e paparazzi. Eppure, dopo le nozze, i due hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dalla luce dei riflettori.

Afrojack e Elettra Lamborghini sono artisti molto presenti sui social: entrambi mostrano molti momenti della loro giornata attraverso Instagram, anche istanti personali non legati alla loro musica. Eppure vederli fianco a fianco è difficile. Un dettaglio che ha portato spesso i fan a chiedersi se la coppia non stesse già vivendo un momento di crisi dopo le nozze.

Afrojack e Elettra Lamborghini, una coppia ‘in controtendenza’

L’ultima foto pubblicata da Afrojack con Elettra risale ai primi di giugno, e si va ancora più indietro, ad aprile, se si guarda sul profilo Instagram della Lamborghini. Non si deve però credere che i due sono in crisi perché la loro relazione procede a gonfie vele. I pochi istanti postati dalla coppia alcune settimane fa hanno testimoniato che i due hanno vissuto una romantica vacanza. Afrojack e Elettra Lamborghini hanno deciso vivere la propria relazione ‘privata’, lasciando al popolo del web il resto. Una scelta in controtendenza, potremmo dire, visto il grande seguito della coppia sui social e la grande curiosità del pubblico sul loro amore, lo stesso che porta tanti a chiedersi quando arriverà un bebè per la coppia.

