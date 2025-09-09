Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, chi è? Deejay e produttore di origini olandesi, ha ben quattro milioni di follower. I due sono innamoratissimi

Elettra Lamborghini, cantante, influencer e conduttrice, è innamorata follemente del marito Afrojack che ha sposato nel 2020 dopo due anni di fidanzamento. Un grande amore, il loro, che sembra sempre più saldo con il passare degli anni. A spiegarne la ragione è stata proprio Elettra in un’intervista a Verissimo: “È veramente un ragazzo d’oro. Lo adoro veramente e spero che lui possa vivere il più a lungo possibile perché è una persona d’oro. Io mi chiedo che fortuna possa aver avuto nella vita che sono riuscita a beccare la stessa persona identica a me”.

E ancora, Elettra ha rivelato: “Quando lui non è con me, non mi manca perché sembra che io sia la stessa persona. Abbiamo la stessa anima, io sono lui e lui è me. Sono molto contenta con lui e infatti me lo tratto bene perché non è facile trovare persone buone al mondo. È proprio tenero, è un bravo ragazzo: poi non fuma, non beve, non si droga. A me l’amore tossico non piace, mi piace stare con una persona e fare tante belle esperienze insieme. Io non ho mai litigato con lui, al massimo per cavolate. Spero davvero di averlo al fianco per tutta la vita”.

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini: “Ho trovato la mia persona”

Il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack, è uno stimato deejay e produttore di origini olandesi. Attivo nel mondo della musica ormai da anni, vanta ben 4 milioni di follower su Instagram. “Stiamo insieme da anni. Va molto bene tra noi, sono contenta. Non voglio osannare né osare perché la sfiga è dietro l’angolo, ma devo dire che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ho trovato proprio la mia persona con lui. Non sono neanche gelosa, perché non me ne dà modo. Anche se ci sono le ballerine davanti a lui, visto il suo lavoro, non le guarda neanche”.