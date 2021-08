Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ “Al nostro matrimonio ho pianto tutto il tempo”

Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, è il dj e produttore discografico olandese marito di Elettra Lamborghini. I due si sono sposati il 26 settembre 2020 dopo circa un anno di fidanzamento, e di recente lei ha smentito le voci che la volevano incinta e che nell’ultimo periodo si erano fatte sempre più insistenti. Al momento, infatti, Elettra è ancora concentrata sul ricordo del matrimonio, un evento da favola che ha vissuto con grandissima intensità: “È stata davvero una bella giornata”, ha raccontato la cantante in un’intervista al quotidiano britannico The Sun. “Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. Quando ho visto Nick aspettarmi all’altare il mio cuore si è sciolto”.

Elettra Lamborghini: “Ho sposato Nick, non Afrojack”

Afrojack è un professionista della musica famoso in tutto il mondo, al punto tale che nel maggio scorso è stato chiamato come dj dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. In quell’occasione, Elettra si è mostrata fiera di lui e più innamorata che mai, anche se – sottolinea – la fama del marito non le interessa particolarmente. “Non ho sposato Afrojack. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza”. Probabilmente, non fosse stato per la musica, i due non si sarebbero mai conosciuti: è stato proprio l’amore comune per quest’arte a unirli e a consolidare ancora di più la loro coppia, oltre ovviamente al loro status simile e alla passione condivisa per i viaggi.

Afrojack ed Elettra Lamborghini: “Siamo già una famiglia”

Quanto al capitolo figli, Elettra Lamborghini non rivela nulla. Per il momento, comunque, Elettra non è incinta: “Nick ed io siamo già una famiglia”, precisa la cantante. “Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me”. Sicuramente sogna di averne, e se arriveranno vorrà essere una madre “molto presente”. Insieme ad Afrojack, ovviamente. La fama e gli impegni di entrambi non hanno mai condizionato il loro rapporto: oggi i due appaiono più affiatati che mai.

