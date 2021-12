AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI/ Lei “Tra noi sana gelosia, ma non litighiamo”

Elettra Lamborghini a Verissimo ha parlato anche del marito Nick van de Wall, meglio noto come Afrojack. «È molto diverso dagli altri, è un angelo. Sono stata molto fortunata», ha raccontato a Silvia Toffanin. Quindi, ha parlato anche di come vanno le cose tra loro: «Va tutto bene, è tutto molto bene. Mi sento fortunata. Se avessi saputo che il matrimonio è così, mi sarei sposata prima. Se trovi la giusta maniera per discutere… Per me il matrimonio è una cosa seria, sono ferma e responsabile. Mi fa strano sentirmi chiamare moglie, forse perché pensavo di sposarmi tardi». Riguardo la gelosia tra i due: «È geloso, ma è una gelosia sana. Io mi fido tantissimo di lui e viceversa. Penso che sia positivo, è come se fosse il mio miglior amico».

I due non hanno mai lavorato insieme finora: «Mi sento a disagio a pensare che sto con lui perché facciamo un lavoro simile. Non sento di dover approfittare di questa cosa». Infine, ha rivelato che non litigano mai: «Ho anche cercato su Google il motivo. Scherzi a parte, con me è difficile arrabbiarsi, perché c’è comunicazione». (agg. di Silvana Palazzo)

AFROJACK, CHI È MARITO DI ELETTRA LAMBORGHINI

Elettra Lamborghini torna questo pomeriggio nel salotto tv di “Verissimo” e la 27enne ereditiera bolognese, oramai emancipatasi dal suo scomodo nome, e diventata un’apprezzata artista pop e opinionista del piccolo schermo, chiacchiererà con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e parlerà sicuramente dei suoi prossimi impegni professionali a seguito dell’uscita del suo ultimo video ‘natalizio’: ma nel corso della seconda puntata del weekend dell’oramai consueto rotocalco di intrattenimento in onda su Canale 5 ci sarà spazio anche per il privato della Lamborghini, a partire dal suo chiacchierato matrimonio con Afrojack che, a dispetto delle critiche sui social, pare andare a gonfie vele. Ma chi è il 34enne disc-jockey e produttore olandese ma originario del Suriname?

Nato nel settembre 1987 in una provincia meridionale dei Paesi Bassi come Nick van de Wall (questo il suo nome di battesimo), il futuro Afrojack ha iniziato ad appassionarsi al mondo della musica sin dall’età di 5 anni, suonando il pianoforte, per poi avvicinarsi all’elettronica e dintorni da adolescente utilizzando un programma per produrre i suoi primi brani. Il resto è storia nota tanto che appena 20enne questo gigante di oltre due metri ma dal cuore buono nonostante l’aspetto imponente ha creato la Wall Recordings, sua personale etichetta discografica, primo passa per un’evoluzione professionale che l’ha portato sette anni dopo, nel 2014, ad uscire con l’album di debutto “Forget the World” che l’ha reso celebre a livello internazionale assieme alla hit “Take Over Control” (feat. Eva Simons).

AFROJACK ED ELETTRA LAMBORGHINI: “AMORE E DIVERTIMENTO”

Tuttavia, tornando alle cronache nostrane, il nome di Afrojack è arrivato sulla bocca di tutti dopo l’ufficializzazione della sua relazione con la bella Elettra: infatti esattamente due anni fa, il giorno di Natale del 2019, la Lamborghini e van de Wall uscirono allo scoperto annunciando il loro fidanzamento ma ancora più sorpresa aveva destato la notizia che i due sarebbero convolati a giuste nozze pochi mesi dopo, a settembre 2020 nel corso di una cerimonia che aveva destato molta curiosità e celebrata a Villa Balbiano (Ossuccio), sul Lago di Como. Ma cosa sappiamo della relazione tra uno dei principali esponenti della dance ed electro-house e l’auto-proclamatasi ‘regina del reggaeton’ nostrano?

“Buon primo anniversario Babby” aveva scritto sul suo profilo Instagram la Lamborghini in occasione dei loro primi dodici mesi di matrimonio. “Sono davvero fiera dell’uomo che sei diventato, sei il più grande cuore del mondo” aveva proseguito l’ereditiera parlando anche di “tre anni di amore, rispetto e pieni di divertimento”, tutto in maiuscolo e svelando anche un dettaglio interessante a proposito della nascita della loro storia, che quindi risalirebbe all’autunno del 2018, ovvero giusto un anno prima che il loro fidanzamento diventasse di dominio pubblico. Va ricordato che Afrojack, in attesa di un giorno di costruire una famiglia con la sua Elettra, è già padre di una figlia, Vegas, nata dalla sua precedente relazione pluriennale con la modella Armanda Balk; inoltre di recente Nick è stato oggetto, a seguito di un suo post su Instagram con cui festeggiava il suo 34esimo compleanno, di bodyshaming e insulti gratuiti da parte di coloro che invitavano Elettra a trovarsi un compagno “più bello” e ironizzando sul look e il colore della pelle del dj.

