Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Chi è l’amore della regina del twerking

Elettra Lmborghini non è solo una delle ereditiere più celebri, ma ha dimostrato di non volersi accontentare degli agi della sua famiglia di origine e si è costruita una carriera sia da cantante sia in Tv. Il carattere non le manca di certo, ma non ha faticato a “mettere la testa a posto” a un’età più preoce rispetto a quella di altre colleghe. Dal 2020, infatti, lei è sposata con Afrojack, cantante di origine olandese.

I due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia da sogno sul Lago di Como, curata in prima persona dal wedding planner Enzo Miccio. Almeno per ora, nonostante le voci si siano diffuse in oiù di un’occasione, non c’è alcun bambino in arrivo, ma questo permette loro di fare una vita da sposini, come hanno fatto recentemente quando hanno deciso di concedersi una seconda luna di miele alle Maldive.

Elettra Lamborghini e il grande amore con Afrojack: i due sono sempre più uniti

Nonostante sia sposata da più di un anno, Elettra Lamborghini non manca di allietare i suoi fan sui social con alcuni scatti decisamente sexy. Ma anche in queste occasioni lei non perde l’ironia: “Tesoro, non mi si fila più nessuno – ha detto lei in un’intervista a ‘Grazia’ -. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una feminona, ma mi notano meno“.

Ma chi è il ragazzo che ha rubato il cuore della cantante? Nick Van de Wall (questo il suo vero nome) è nato il 9 settembre 1977 in Olanda e ha ottenuto il successo con il brano “In Your Face”. Tra gli artisti che hanno collaborato con lui negli ultimi anni ci sono David Guetta e Fedde La Grand. La svolta nella sua carriera arriva però nel 2010 grazie al duetto con Eva Simons con cui duetta in “Take Over Control“. Al momento è certamente uno dei dj e producer più apprezzati nel panorama europeo.

Il musicista ha una figlia nata da una relazione passata, Vegas.



