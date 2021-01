Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ “Il gigante e la bambina…”

Afrojack ha fatto felice la sua piccola Elettra Lamborghini portandola all’altare e sposandola. E’ lui il neo marito della ricca ereditiera e spesso appare con lei sui social, specie nelle ultime foto natalizie, facendo sorridere un po’ per via dell’altezza di lui e quella della sua neo sposa. La stessa Elettra Lamborghini spesso ci fa ironia nelle sue storie su Instagram ma adesso che lei si prepara a tornare su Discovery+ con un docureality incentrato su di lei, i fan sono pronti a scoprire un altro lato di Afrojack ovvero Nick van de Wall. Il dj e produttore discografico classe 1987, si occupa di musica, proprio come la sua dolce metà, e ormai 15 anni fa ha fondato la sua etichetta discografica, la Wall Recordings.

Ma chi è Afrojack oltre ad essere il marito di Elettra Lamborghini?

Per chi non lo sapesse ancora, Afrojack è anche un imprenditore e CEO di LDH Europe. Se in Italia il DJ è conosciuto per il suo rapporto e il suo matrimonio con l’ereditiera, nel mondo lo è per la sua musica che gli permette di essere nelle classifiche dei migliori al mondo tanto che qualche anno fa entrò nella storia perché l’unico ad aver messo mano alla campana del NASDAQ a New York suonandola in chiusura. Quella stessa settimana, era l’autunno del 2013, ha lasciato la sua impronta sulla Hollywood Walk of Fame secondo solo a David Guetta con il quale ha pubblicato il singolo Dirty Sexy Money. Da allora sono passati un po’ di anni ma il suo ultimo è successo risale ormai ad un paio di anni fa, We Got That Cool, diventato una hit mondiale. Siamo sicuri che le sue idee, la sua verve e il suo modo di fare musica avranno conquistato l’eccentrica e iperattiva Elettra Lamborghini che quando parla di lui ha sempre gli occhi a forma di cuore o, addirittura, lucidi, proprio per il sentimento puro che li lega, ben oltre il loro essere così “diversi” e sopra le righe.



