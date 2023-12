AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI/ Lei: “Lo adoro, abbiamo la stessa anima. Mi sento fortunata”

Parlando della possibilità di ricorrere all’adozione, Elettra Lamborghini rivela a Verissimo che il marito Afrojack è d’accordo: Lui ama me, quindi…”. Durante l’intervista si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore per il marito: “Lui è delizioso, è un ragazzo d’oro. Lo adoro, spero che possa vivere il più a lungo possibile, mi sento fortunata ad aver incontrato una persona identica a me. Mi sembra di parlare a me stessa. Lui è me stessa al maschile. Abbiamo la stessa anima. Sono molto contenta, infatti lo tratto bene, perché non è facile trovare persone buone”.

ELETTRA LAMBORGHINI/ "Figli? Non lo escludo adozione, per me non sarebbe diverso da uno biologico"

Quindi, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una riflessione riguardo i coetanei: “Non capisco perché ai ragazzi di oggi piaccia fare baruffe, a me l’amore tossico non piace. Mi importa fare tante belle esperienze. Cosa c’è di più bello di potersi fidare di una persona? Non abbiamo mai litigato veramente, se non per cavolate prima di avere il ciclo”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Afrojack e il matrimonio con Elettra Lamborghini

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini. La coppia è sposata da tre anni e sono più innamorati che mai! In diverse occasioni, infatti, la cantante di Caramelo sui social pubblicato foto e dediche al marito che ha sposato nel 2020. Da allora i due sono inseparabili e, nonostante i tantissimi impegni di lavoro, riescono sempre a ritagliarsi dei momenti per stare insieme. Proprio in occasione del compleanno del dj, la cantante ha scritto sui social: “Buon compleanno alla mia persona preferita al mondo. Farei di tutto per renderti felice” a cui il marito ha replicato scrivendo “Grazie baba per rendere la mia vita speciale ogni giorno ancora e ancora”.

Lo scorso settembre hanno celebrato 3 anni di matrimonio. “Incredibile, il tempo passa veloce, sembra ieri. Festeggiamo in Svizzera, in un centro detox, sì fa ridere. Niente telefonini. Si mangia poco e niente. Le coppie che riescono a non litigare significa che sono davvero molto affiatate” ha raccontato Elettra che ha immediatamente capito che Nick era l’uomo della sua vita.

Afrojack e Elettra Lamborghini: “il nostro è un amore come tra padre e figlia”

“Ho deciso che volevo stare con lui” – sono le parole di Elettra Lamborghini parlando del marito Afrojack. Un amore che ha spinto la giovane coppia al grande passo del matrimonio. A tre anni di distanza dal lieto si, i due sono sempre più innamorati e complici che mai. “E’ buonissimo, paziente, ci siamo incastonati perfettamente. Tranquillo. Non mi piace uscire la sera, sono stanca, molto zen, non festaiola, vado a letto presto. Con lui posso essere me stessa, il nostro è un amore come tra padre e figlia, non platonico, ma incondizionato, gli voglio bene a prescindere” – ha detto la cantante.

Ai tantissimi fan che le domandano se il marito ha anche qualche difetto risponde: “ma no, ognuno ha il suo carattere. Disordinato, ritardatario, ma lo sono tutti gli uomini, allora anche io faccio la doccia che dura tre anni, se guardi queste cose non vai da nessuna parte”. Infine parlando di gelosia, la cantante ha rivelato: “non me ne dà modo e nemmeno io. Non mi approccerei a un altro uomo nemmeno se mi pagassero, non me ne frega niente, ma era così anche prima di Nick, sto bene con i miei amici, i miei cani, i cavalli, i miei fan”.











