Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ La cantante: “mi potevo sposare solo con lui”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini, la cantante e ricca ereditiera. Un grande amore quello nato tra la popolarissima cantante ed influencer e il dj e produttore conosciuto per aver collaborato con David Guetta, Dave Clarke, Sidney Samson, Marco V e tanti altri. Una carriera ricca di successi quella del dj olandese che ha lavorato con artisti del calibro di Eva Simons, Pitbull, Ne-Yo e Nayer che può vantare anche un piccolo grande record: aver suonato la campana di chiusura della borsa di New York. L’incontro con Elettra Lamborghini avviene durante un evento: è un vero e proprio colpo di fulmine per il dj olandese che ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della bella e simpatica nipote di Ferruccio Lamborghini. Oggi i due sono felicemente sposati e in questi giorni, in occasione della Festa di San Valentino, hanno trascorso una bellissima vacanza a Dubai. Giornate di sano relax che la Lamborghini ha condiviso anche sui social postando Instagram Storie e una serie di foto che, manco a dirlo, hanno fatto impazzire i fan.

Elettra Lamborghini: “Afrojack ha sicuramente cambiato la mia vita”

Elettra Lamborghini e Afrojack sono più innamorati che mai. Dall’annuncio del matrimonio avvenuto tramite i social al giorno delle nozze. “Il mio migliore amico @afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa … È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: “Quando è la persona giusta, lo senti”. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita” – aveva scritto tempo fa la ricca ereditiera mostrando l’anello di fidanzamento e annunciando le nozze con il dj-olandese. Il 26 settembre del 2020 la coppia ha realizzato il grande sogno di sposarsi. Una giornata indimenticabile che la Lamborghini ha raccontato così: “è stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. È stato assolutamente magico, un giorno speciale pieno di amore e vibrazioni positive. E quando ho visto Nick che mi aspettava, il mio cuore si è sciolto”. Parlando poi del suo amore ha detto: “Afrojack ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere, un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno”.



