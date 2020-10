Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ “L’amore nato dietro le quinte di un Festival”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini, la influencer e cantante ospite della nuova puntata di Verissimo. A pochi giorni dal matrimonio Elettra è pronta a condividere alcune immagini esclusive del suo matrimonio con il dj olandese e produttore. Un amore importante quello che lega Elettra ad Afrojack come ha detto più volte la ricca ereditiera che nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato: ” se non fosse stato Nick, non ci sarebbe stato nessuno nella mia vita e nessun matrimonio o famiglia”. Tra le qualità di Nick c’è sicuramente la capacità di ascoltare: proprio Elettra ha raccontato che con suo marito si fanno delle lunghissime chiacchierate e dopo il matrimonio i due non nascondono di essere pronti a mettere su famiglia. Attenzione però, Elettra parlando di maternità ha già messo i puntini sulle “i”: “sarò una mamma gelosa e possessiva”.

Afrojack e Elettra Lamborghini: ecco come è nato l’amore

L’amore tra Nick Afrojack ed Elettra Lamborghini è nato quasi per caso. A raccontarlo è stato proprio il dj olandese: “quando ero un po’ più giovane e andavo in discoteca, la mia canzone preferita e delle mie amiche era una sua hit mondiale. Poi attraverso un amico comune ho scoperto che ci saremmo esibiti allo stesso festival e che lui diceva addirittura ai suoi fan: ‘Fatemi conoscere la Lamborghini‘. E così a quel festival, dietro le quinte, è nato l’amore”. Da quella sera i due non si sono mai più separati! Amore a prima vista verrebbe da dire, visto che la coppia da quel momento è diventata inseparabile. Anche la Lamborghini parlando del compagno, oggi diventato suo marito, ha sempre speso parole di grande affetto e amore come quando in occasione del suo compleanno gli ha scritto: “è la mia persona preferita nel mondo. Il più dolce, onesto, amorevole e con il cuore più grande di tutti… Sono così fiera di te Babby e mi innamoro di te ogni secondo di più… Non vedo l’ora di passare tanti altri compleanni con te, ti amo”.