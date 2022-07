Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “ho chiesto a Google perché non litighiamo mai”

Afrojack: il matrimonio con Elettra Lamborghini “va tutto bene”

Afrojack non è solo il marito di Elettra Lamborghini, ma anche un DJ, produttore musicale e remixer olandese di Spijkenisse. Una carriera stellare quella del dj che nel 2007 ha fondato l’etichetta discografica Wall Recordings debuttando poco dopo con il suo primo album “Forget the World “. La fama del dj è diventata altissima in Italia da quando è diventato prima il fidanzato e poi il marito di Elettra Lamborghini. Proprio la ricca ereditiera e cantante parlando del marito a Verissimo ha rivelato: “è molto diverso dagli altri, è un angelo. Sono stata molto fortunata”.

Non solo, la cantante di “Musica e il resto scompare” ha parlato anche del matrimonio: “va tutto bene, è tutto molto bene. Mi sento fortunata. Se avessi saputo che il matrimonio è così, mi sarei sposata prima. Se trovi la giusta maniera per discutere… Per me il matrimonio è una cosa seria, sono ferma e responsabile. Mi fa strano sentirmi chiamare moglie, forse perché pensavo di sposarmi tardi». Riguardo la gelosia tra i due: «È geloso, ma è una gelosia sana. Io mi fido tantissimo di lui e viceversa. Penso che sia positivo, è come se fosse il mio miglior amico”.

Afrojack e Elettra Lamborghini: “c’è comunicazione tra noi”

Afrojack ed Elettra Lamborghini oltre ad essere marito e moglie condividono anche la passione per la musica. Proprio la musica li ha fatti incontrare e da quel momento tra i due è scattata una magia. Nonostante facciano lo stesso “lavoro”, i due non hanno mai lavorato insieme: “mi sento a disagio a pensare che sto con lui perché facciamo un lavoro simile. Non sento di dover approfittare di questa cosa”.

Non solo, la ricca ereditiera ha anche confessato che le cose con Afrojack vanno a gonfie vele e che non litigano mai: “ho anche cercato su Google il motivo. Scherzi a parte, con me è difficile arrabbiarsi, perché c’è comunicazione”.

