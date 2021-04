Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “il nostro amore sarà per la vita”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini, ma anche un dj e producer di fama mondiale. In Italia si è fatto conoscere come il “marito” della bella e simpatica ereditiera bolognese con cui si è sposato. Un amore importante quello che lega Afrojack ad Elettra come ha raccontato la stessa cantante che ha rivelato: “con lui posso essere me stessa, fare dire cosa mi pare. Lui è così buono che non avrei mai rinunciato a lui per la carriera. Io lo porto sempre altissimo perchè è una persona di cuore, è un po’ come un amore tra una mamma e suo figlio, non mi giudica”. Per conquistarla però il disc jockey e produttore ha dovuto fare davvero tanto, visto che Elettra si è fatta desiderare. Parlando proprio del primo appuntamento, la Lamborghini ospite di Verissimo ha rivelato: “mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto se ti bacio bisogna essere fidanzati. Lui ha aspettato e perseverato dimostrando di voler fare le cose per bene e soprattutto di avere intenzioni serie. E fast forward, ne è valsa la pena”. L’incontro tra Elettra Lamborghini e Afrojack ha cambiato le loro vite per sempre. “È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO” – ha detto la cantante – ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: “Quando è la persona giusta, lo senti”. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita”.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini

Non solo il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack (vero nome Nick Van de Wall) è nato a Spijkenisse, in Olanda. Sin da ragazzino si appassiona al mondo della musica e a soli 5 anni comincia a suonare il pianoforte. A 11 anni però decide di cambiare “musica” e si appassiona alla musica elettronica cominciando anche le sue prime produzioni. A soli 19 anni debutto con il primo singolo dal titolo “F*ck Detroit” con cui si fa conoscere in tutto il mondo. Nel 2007 diventa produttore e collabora con grandi nomi della musica mondiale come David Guetta, Fedde Le Grand e Chuckie. La consacrazione definitiva arriva nel 2010 con la super hit “Take Over Control” cantata con Eva Simmons. Il brano diventa una hit mondiale consacrandolo come produttore e dj in tutto il mondo. Come produttore e dj ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

