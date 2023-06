AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI/ “Ci siamo innamorati guadando delle foglie”

Elettra Lamborghini, ospitata a Domenica In da Mara Venier, ha parlato di sé e della sua, bellissima, relazione con Afrojack. “Ci siamo conosciuti ad un festival. Io avevo solo una canzone da cantare e me ne stavo per andare, ma me l’hanno presentato. Poi mi scrisse su Instagram e mi invitò in studio. Non abbiamo però mai parlato di musica, ci siamo innamorati” e da lì è iniziato tutto. “Guardavamo le foglie di un albero, e non so che stregoneria sia successa, ma ci siamo innamorati, forse ci venivano in mente i cartoni della Disney. Poi io sono super timidina, e gli dissi che se avesse provato a baciarmi me ne sarei andata, ma fu diverso. Dopo che l’ho conosciuto io non vedo più nessun altro”, confessa Elettra Lamborghini. (Agg di Lorenzo Drigo)

Afrojack e il matrimonio con Elettra Lamborghini

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini, ma anche un dj di fama mondiale. Un grande amore tra i due che si sono sposati il 26 settembre del 2020 con una bellissima e romantica cerimonia sul Lago di Como. Il matrimonio prosegue a gonfie vele come ha raccontato proprio la cantante ed influencer nel salotto di Verissimo: “va tutto bene, è tutto molto bene. Mi sento fortunata. Se avessi saputo che il matrimonio è così, mi sarei sposata prima. Se trovi la giusta maniera per discutere… Per me il matrimonio è una cosa seria, sono ferma e responsabile. Mi fa strano sentirmi chiamare moglie, forse perché pensavo di sposarmi tardi”.

Non solo, Elettra ha parlato anche della gelosia del marito precisando: “è geloso, ma è una gelosia sana. Io mi fido tantissimo di lui e viceversa. Penso che sia positivo, è come se fosse il mio miglior amico”.

Afrojack ed Elettra Lamborghini: “insieme ci divertiamo sempre”

Prosegue a gonfie vele il matrimonio e la storia d’amore tra Afrojack ed Elettra Lamborghini. I due, nonostante condividano la grandissima passione per la musica, non hanno mai collaborato insieme. “Mi sento a disagio a pensare che sto con lui perché facciamo un lavoro simile. Non sento di dover approfittare di questa cosa” – ha confessato la Lamborghini che con il marito si diverte tantissimo e condivide tantissime passioni. “Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola” – ha detto Elettra.

Tra i due però c’è una regola che proprio la Lamborghini ha svelato: “non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”. Infine parlando di famiglia e di un figlio ha aggiunto: “ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo”.











