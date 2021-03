Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Rose rosse alla moglie con il Covid

Il disc jokey Afrojack, al secolo Nick van de Wall, ed Elettra Lamborghini si sono fidanzati ufficialmente il 25 dicembre 2019 e il 26 settembre 2020 si sono sposati sul Lago di Como. “È la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare uomo”, ha scritto l’ereditiera bolognese su Instagram, parlando del futuro marito. Nel 2019, in occasione del compleanno di Afrojack, Elettra ha scritto un romantico messaggio d’auguri sui social: “Stai dormendo accanto a me in questo momento e spero che non ti sveglierai perché sto scrivendo questo per te… In un mondo dove se non lo pubblichi “non esiste”, io non ho bisogno di spendere troppe parole su quanto è grande il nostro amore. Sei così diverso dagli altri, ecco perché mi sono innamorata di te. Non tante parole, solo grazie”.

In questi giorni Elettra Lamborghini ha annunciato di aver preso il Covid. La cantante si trova in isolamento insieme ai suoi cani. Afrojack, invece, non è in casa con la moglie, ma non perde occasione per farle sentire il suo amore: nelle stories di Instagram la Lamborghini ha mostrato le rose che le ha mandato il marito, di cui sente molto la mancanza. Il disc jokey olandese è impegnato con un nuovo progetto musicale che uscirà venerdì prossimo, come annunciato sui social. Ricordiamo che Afrojack è l’unico dj al mondo ad aver suonato la campana di chiusura a New York della NASDA nel 2013. Pochi giorni ha lasciato l’impronta delle sue mani sulla Hollywood Walk of Fame, secondo solo David Guetta. Insieme al dj francese ha collaborato nel 2017 pubblicando il singolo “Dirty Sexy Money”.

