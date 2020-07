After 2, trailer ufficiale/ Data d’uscita e trama: tra Hardin e Tessa spunta Trevor!

Dopo una lunga attesa da parte dei fan, arriva il trailer di After 2, sequel del film tratto dalla collana di romanzi, editi in Italia da Sperling & Kupfer, di Anna Todd. Dopo la locandina del film e la data d’uscita, prevista per il 2 settembre 2020, arrivano infatti le prime immagini ufficiali della pellicola, che porta il titolo di “After 2 – Un Cuore in mille pezzi” ed è diretta da Roger Kumble. Ovviamente al centro della storia ritroviamo loro: Hardin Scott e Tessa Young, interpretati rispettivamente da Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Al loro fianco in questo attesissimo secondo capitolo troviamo inoltre Dylan Sprouse nei panni di Trevor Matthews. Oltre al trailer, la 01Distribution ha diffuso anche la trama del sequel.

After 2: la trama del nuovo film

La trama ci svela che: “Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada”. Tuttavia le cose peggiorano, soprattutto per ilo ragazzo: “Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile.” Come si comporterà la protagonista? “Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. […] Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati”.





