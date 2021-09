After 3, quando esce in Italia?/ Dove e come vederlo in streaming, ma al cinema…

C’è grande attesa per il terzo capitolo della saga After, il film che vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. I fan italiani dovranno attendere ancora un po’ prima di potersi gustare la pellicola romantica mentre nei prossimi giorni gli spettatori stranieri potranno già pregustarsi la prosecuzione della storia d’amore di Tessa e Hardin. In particolare, da domani 2 agosto la pellicola sbarcherà in Germania con il titolo “After Love” mentre il giorno seguente approderà in Spagna con il titolo “After. Almas Perdidas”.

In entrambi i paesi gli appassionati della saga di Anna Todd potranno emozionarsi direttamente al cinema, gustandosi così la visione nelle sale mentre non sarà così per l’Italia ed altri Paesi come la Francia e la Gran Bretagna dove il film salterà la programmazione cinematografica. After 3 (o After We Feell, come recita il titolo originale) nei tre Paesi sopracitati sarà visibile solo in streaming e la sua programmazione nel dettaglio è legata ad Amazon Prime Video, detentore dei diritti in esclusiva sul proprio servizio streaming.

After 3, quando esce in streaming in Italia? Il probabile mese

In merito all’uscita in Italia di After 3 non vi è ancora una data certa ma, secondo quanto riferisce Comingsoon.it è possibile che la disponibilità per la visione in streaming su Amazon Prime Video avverrà contemporaneamente agli altri due Paesi. Si attende tuttavia un comunicato ufficiale con notizie certe in merito.

Una cosa è certa: After 3 non risulta al momento tra le novità per il mese di settembre 2021 di Amazon Prime Video dal momento che ha già reso noto il catalogo con le ultime uscite e la pellicola non risulta essere in calendario. L’ipotesi, tuttavia, è che trattandosi di una acquisizione recente annunciata poco meno di un mese fa, al momento è in attesa dello spazio nel catalogo di Prime che potrebbe liberarsi proprio nel prossimo ottobre 2021. Già dai prossimi giorni, intanto, emergeranno sicuramente i primi spoiler direttamente dalle sale cinematografiche tedesche e spagnole dove il film approderà per la gioia dei tanti fan.

