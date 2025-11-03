L'ultimo film di Luca Guadagnino "After the hunt" è un thriller in cui si affronta anche il tema del #metoo

Nel film After the hunt, la rispettata professoressa di filosofia Alma Himoff (Julia Roberts) aspetta di ottenere la sua cattedra ufficiale a Yale, dopo anni di meriti, studi e battaglie sociali. E già la festeggia, prima ancora di possederla. Ma il destino, o ancora meglio il karma, batte il tempo e si insinua nel futuro radioso della donna e di chi attorno la venera.

Sul ring accademico un maschio adulto (e bianco) e una giovane femmina (nera). Da che parte sta, l’ammirata professoressa Alma Himoff, a un passo dalla gloria? Tifa per il patriarcato dell’amico collega amante Hank (Andrew Garfield) o per il team #metoo della giovane ricca mediocre adorante allieva Maggie (Kyo Edebiri)?

Nell’epoca della verità relativa, dei pro e dei contro, dei santi e dei delinquenti, del politically correct e della woke culture, arriva in sala l’ultimo film del mai banale Guadagnino. A tema la violenza sessuale e le sue riprovevoli conseguenze ma anche il dubbio, la vendetta, la gelosia, la mistificazione e la debolezza dell’uomo e della donna, da sempre e di sempre.

Guadagnino si prende Julia Roberts e la sbatte senza filtri nella prestigiosa università di Yale, una delle grandi università della Ivy League, espressione per eccellenza, un tempo, dei Wasp (White Anglo-Saxon Protestant). La vecchia élite dominante, ultra selettiva, culla di banchieri, giuristi, dirigenti, uomini e donne di classe sociale fuoriclasse.

Non che oggi non lo sia, dominante e selettiva (e pure piuttosto radical chic), ma dagli anni Settanta ha abolito ogni restrizione sessuale, religiosa ed etnica, ammettendo donne, afroamericani, cattolici, ebrei, studenti internazionali, ponendo il merito (e il denaro) davanti alla casta in asse ereditario.

La giovane (e ricca) Maggie è figlia del suo tempo e riversa tutto il suo superpotere simbolico contro il suo più agguerrito competitor nella scala dell’affetto di Msr. Himoff: il piacione Hank. Nella casa di lei, così denuncia Maggie, lui supera il limite e riversa baci non richiesti alla giovane studentessa. O forse anche di più. O forse di meno.

Il dubbio, se ci sia stata violenza o meno, innalza immediatamente le barricate di tutto il mondo accademico contro il “colpevole per definizione” residuo del patriarcato che prova inutilmente a seminare dubbi sulla ragazza. Ma forse non c’è davvero stato niente e la vita universitaria e sociale di Hank viene distrutta nel giro di pochi secondi, con qualche post e due articoli di cavalcante giornalismo.

La domanda, che risuona nei dubbi dei personaggi e del regista, è: “Si è passati da un estremo all’altro?”. È un assalto alla cultura woke, reazione all’eccesso di giustizia e libertà? Qualcuno esclamerà “finalmente!”, ma non è questo il senso del film, che alle verità opposte non offre piccole risposte difensive, ma grandi domande sociologiche.

Ci ricorda che siamo fragili, insicuri, incoerenti. In una parola umani. Ci insegna che l’assolutismo fanatico, di qualunque parte, è solo il vestito più comodo dell’imperfezione. Ci insegna che la vendetta è l’arma finale della guerra e che è molto lontana dalla giustizia.

Bravo Guadagnino a confezionare al tempo stesso un thriller musicato e avvincente, un dramma universale, un trattato di psicologia contemporanea e una sorta di pamphlet, a volte un po’ prolisso, di pensiero filosofico.

