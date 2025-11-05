Il film "After the Hunt - Dopo la caccia", ambientato nell'elitaria università di Yale, descrive lo sfacelo della società contemporanea

After the Hunt – Dopo la caccia non è il tipico film di Guadagnino, autore visionario e dedito allo sperimentalismo, anche perché nella sua ultima opera, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, resta saldamente legato all’interessante sceneggiatura della giovane Nora Garrett. Piuttosto, i dubbi che percorrono tutta la pellicola e i frequenti colti dialoghi filosofici (non così semplici e avvincenti per lo spettatore comune) corrispondono probabilmente alla sua visione intellettuale, disincantata e un po’ cinica, a proposito della miserevole condizione umana in cui si trova non solo l’America, ma tutto il mondo d’oggi.

AFTER THE HUNT: DOPO LA CACCIA/ Il film dove Guadagnino picchia duro contro il politically correct

L’indispensabile suspence, richiesta dal racconto di After the Hunt, imperniato sulla vicenda di un presunto abuso su una studentessa universitaria afroamericana, è rafforzata da un’ambiguità di fondo. Sembra che il regista voglia allontanarci in modo quasi definitivo dalla possibilità non solo di scoprire la verità dei fatti, ma persino dalla convinzione che la verità stessa possa effettivamente esistere. Le musiche hitchcockiane e dissonanti, che accompagnano la storia, confermano lo stridore del contrasto tra le affermazioni teorico-filosofiche e la banale realtà dei comportamenti.

Paradossalmente la professoressa Alma Imhoff, protagonista del film e impersonata superbamente dalla carismatica e raffinata Julia Roberts, è docente di etica e quindi approfondisce proprio il tema della possibilità di una morale collettiva in una società in realtà dominata dai dettami dell’opinione pubblica, influenzata da ideologie e mezzi di comunicazione sempre più pervasivi.

Specchio di questa difficile condizione esistenziale e quindi morale, è l’efficacissima discussione astratta che avviene nella scena iniziale del film durante un party, all’interno del lussuoso appartamento di Alma nel Connecticut. L’elegante e persuasiva insegnante modera con disinvoltura e classe il dibattito tra docenti e studenti del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Yale, compiacendosi del proprio personale ascendente.

Spicca tra gli altri Hank Gibson (Andrew Garfield), l’affascinante e narcisista Assistant Professor di umili origini, in carriera per l’assegnazione della cattedra, proprio come Alma. È fiero di esprimere liberamente il suo pensiero, a differenza dei giovani ventenni a cui insegna, generalmente timorosi di non essere adeguati ai nuovi modelli dominanti di inclusività, che in realtà svantaggiano proprio lui, maschio bianco etero e cisgender.

Sembra invece opporsi alle disquisizioni verbali, che per lei rischiano di sfociare in banali generalizzazioni, Maggie Price (Ayo Edebiri), giovane e stimata dottoranda. Verrà per questo accusata di rigidità da Hank, ma saprà mostrare in seguito notevoli capacità manipolatorie, che sfruttano abilmente la sua condizione privilegiata all’interno della cancel culture: lei è di colore e appartiene a una famiglia ricca, che addirittura sovvenziona l’università. L’evento che finirà per smascherare l’inconsistenza dell’etica intellettuale sbandierata da docenti e studenti giunge del tutto inaspettato e con i contorni di un’azione vergognosa e insieme incredibile.

Maggie, sconvolta e tremante, confessa ad Alma, che ammira profondamente e cui è legata da un sentimento confuso, di essere stata molestata da Hank. Proprio in questa imprevista occasione la scintillante e snob Yale dimostra tutta la sua ambigua fragilità e appare come un mondo clamorosamente falso e ben poco inclusivo.

I rapporti fra studenti e professori, che a noi europei appaiono fin troppo aperti e confidenziali, si incrinano per l’incapacità di tutti i protagonisti di essere sinceri, nel timore di compromettere la propria carriera (altro che etica della virtù, come recita la tesi di Maggie). Così Alma ascolta distaccata e incredula il racconto della studentessa-amica e Hank viene frettolosamente licenziato, in seguito alla denuncia della dottoranda.

Purtroppo l’algida professoressa non può nemmeno ricevere conforto dal devotissimo marito Frederik, che in realtà non la conosce fino in fondo e anzi, pur amandola, la considera impenetrabile. È a rischio la cattedra futura a cui aspira da una vita, non sa se fidarsi dell’amico assistente Hank, a cui è legata da affetto, né della studentessa diligente che l’adora, ma che potrebbe sfruttare l’occasione per avere l’approvazione della tesi che sta scrivendo e che in verità ha in gran parte copiato. Insomma, agli occhi dello spettatore tutti sono ambigui e hanno motivi per non essere sinceri.

La situazione è intricata e ulteriormente complicata dal segreto su cui tace Alma, che vuole nascondere a tutti i costi le sue ferite, anche fisiche, che la fanno piegare in due dal dolore. Si procura antidolorifici anche in modo illegale e inganna la psicologa dell’ateneo, che risulta comunque una figura invadente e non del tutto limpida.

Ambizione e opportunismo rendono l’ambiente universitario un campo minato, dove insincerità e contraffazione sono gli strumenti per raggiungere a tutti i costi il proprio scopo. E, a saperci fare, tutti possono vincere, cioè raggiungere il successo, e pazienza se l’etica, su cui tanto si discute teoricamente nella facoltà di filosofia, nella pratica sembra avere davvero scarsa rilevanza, per cui la personale integrità passa decisamente in secondo piano.

D’altra parte, persi i riferimenti solidi per una morale che sappia distinguere il bene dal male, in una società fluida o peggio omologata secondo nuovi stereotipi infondati, non si può che scivolare verso un relativismo falso. Guadagnino la descrive senza sconti, e il suo film non può che lasciare l’amaro in bocca. Perché la prestigiosa Yale non è che lo specchio colto del nostro tempo, che si nutre di chiacchiere, capace di giustificare ogni menzogna, perché ha proprio perso ogni bussola morale.

