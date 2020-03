After the Sunset/ Video, su Rai 3 il film con Pierce Brosnan

After the Sunset va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica New Line Cinema con la distribuzione che è stata invece curata dalla 01 Distribution. La regia del film è stata affidata a Brett Ratner, il soggetto e la sceneggiatura hanno invece visto la collaborazione tra Paul Zbyszewski e Craig Rosenberg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin, il montaggio è stato realizzato da Mark Helfrich e nel cast sono presenti Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomi Harris e Chris Penn.

After the Sunset, la trama del film

Ecco la trama di After the Sunset. Max e la propria compagna Lola formano una straordinaria coppia di ladri oltre che di amanti. Nel corso della loro vita sono riusciti a mettere in essere numerosi colpi straordinari il che ha consentito loro di ottenere tantissimi benefici dal punto di vista economico. Dopo aver messo a segno un colpo sensazionale nella città di Los Angeles che ha fruttato diversi milioni di dollari i due decidono di scappare sull’isola delle Bahamas per potersi godere i proventi di numerose rapine portate in essere. Una volta sull’isola i due vengono avvicinati da un agente dell’FBI il quale era ormai sulle loro tracce da diversi anni. Tuttavia l’uomo non può arrestarli non solo per quanto concerne problematiche di natura burocratica ma anche perché sulla coppia non ci sono prove certe della loro colpevolezza.

Allora l’agente dell’FBI cerca di stuzzicare il loro orgoglio ed in particolar modo gli presenta una vera e propria sfida mettendoli a conoscenza della presenza su una nave di crociera attraccata nel porto dell’isola di un favoloso diamante dallo sbalorditivo valore. Naturalmente si tratta di una trappola per cui la donna cerca di convincere il proprio uomo nel lasciar perdere e godersi la tranquillità e la spensieratezza di quel vero e proprio paradiso terrestre. Tuttavia Max essendo un uomo a cui piace il brivido e soprattutto le sfide non può lasciarsi sfuggire questa incredibile occasione anche per mettere in ridicolo l’agente della che ormai è diventato il loro principale nemico da tantissimi anni. Naturalmente non mancheranno le difficoltà e i momenti in cui la sua cattura sembra essere vicina ma Max riuscirà sempre comunque a farcela dimostrato ancora una volta di essere un passo avanti rispetto ai propri nemici.

Video, il trailer di After the Sunset





