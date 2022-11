Agata, chi è la figlia Angelo Pisani/ Lui:”ride molto e ha già un certo senso comico”

Angelo Pisani e il rapporto con la figlia Agata

Agata è la figlia nata dall’amore tra Angelo Pisani e Katia Follesa. Entrambi i genitori sono follemente innamorati della loro bambina e non perdono occasione di pubblicare e condividere sui social dei post in compagnia della piccola Proprio la conduttrice di “Cake Star” ha pubblicato sui social una foto con la piccola Agata scrivendo: “che bello guardarla emozionarsi, osservarla mentre ‘vive’ e si commuove… che bello assistere alla sua crescita e purtroppo alla nostra vecchiaia! In bocca al lupo amore mio! Io e papà faremo di tutto per darti un futuro pieno di bei ricordi!”. Anche il padre Angelo Pisani è legatissimo alla piccola che ha cresciuto anche da solo visto che nei primi anni la compagna Katia Follesa era impegnata con alcuni progetti di lavoro.

“Ho trascorso, fin da subito, molto tempo con Agata, perché Katia in quel periodo stava lavorando molto. E ho deciso che dovevo essere io a prendermi cura della bambina. Non ero preoccupato, ho dato retta al mio istinto e mi sono detto: “Ce l’hanno fatta gli altri, ci riuscirò anch’io”” – ha detto il comico.

Angelo Pisani: “fare ridere mia figlia Agata è la mia soddisfazione più grande”

Naturalmente non tutto è stato facile e non sono mancati i momenti di paura come ha raccontato Angelo Pisani in una intervista rilasciata a Vanity Fair. "Una notte mi ricordo che Agata ha cominciato a piangere disperatamente e non sapevo come aiutarla. Lì ho capito cosa vuol dire non potersi fidare solo della parola. Pensavo avesse mal di pancia, poi male alla testa…ero in preda al panico e l'ho portata in ospedale. Era un attacco di otite" – ha raccontato il comico che non ama particolarmente il termine "mammo": "è una parola che non vuol dire niente, per me esistono solo due parole mamma e papà, e a seconda del momento c'è chi incarna un ruolo e chi l'altro. Mammo è un ibrido che non dice niente…".

Infine parlando del suo ruolo di padre ha confessato: “sono un papà molto innamorato di sua figlia, molto sensibile a un suo bacio, a una sua carezza. Anche se cerco di essere severo. Io e Katia ci alterniamo i ruoli poliziotto buono, poliziotto cattivo” – concludendo che la figlia ha un certo piglio comico – “ride molto e ha già un certo senso comico, non lo dico perché è mia figlia eh. Per farla divertire le racconto storie, le ingigantisco e le piace molto quando riesco a cambiare le voci dei vari personaggi. Farla ridere è la mia soddisfazione più grande”.











