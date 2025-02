Agata Pisani, tutto sulla figlia di Katia Follesa

Agata Pisani è il grande amore di Katia Follesa. Attrice, comica ma soprattutto mamma, Katia Follesa è follemente innamorata della sua bambina che ha cambiato profondamente la sua vita sin dal momento in cui ha scoperto di aspettarla. Agata è nata quindici anni fa ed è il frutto dell’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani che, dopo 20 anni insieme, hanno deicos di mettere fine alla loro storia d’amore continuando ad avere un rapporto di stima, fiducia e rispetto. Agata è così il frutto di un amore grande, unico e importante come hanno spesso raccontato mamma Katia e papà Angelo che dedicano tutto il loro tempo libero a lei.

Agata, infatti, ha un rapporto davvero speciale con i genitori come testimoniano non solo le dolci parole che mamma Katia e papà Angelo le dedicano nelle occasioni speciali, ma anche i vari contenuti social. “Sono 15 anni che ti amo follemente”, ha scritto la Follesa lo scorso 25 gennaio in occasione del 15esimo compleanno della sua bambina.

Agata Pisani e il rapporto speciale con papà Angelo

Diventare mamma non ha fermato la carriera di Katia Follesa che si è sempre divisa tra carriera e lavoro potendo contare anche sull’aiuto di Angelo Pisani che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di essere diventato papà in un momento difficile della sua vita.

“E’ arrivata in un momento molto particolare della mia vita, in cui non ero più sicuro di voler fare il mestiere del comico e non sapevo esattamente cosa fare da “grande” – le parole dell’attore. “Ho deciso quindi di rinunciare a una proposta lavorativa che mi avrebbe tenuto via da casa per due anni circa e sono rimasto a casa con mia figlia, mentre la mia compagna, Katia Follesa, era impegnata in tour”, ha concluso.

