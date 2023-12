Agata Reale, ex di Amici, contro Alessandra Celentano: “Umilia gli allievi”/ “Metodi distruttivi. Io soffrii”

L’ex allieva di Amici Agata Reale lancia un nuovo attacco ad Alessandra Celentano: “Perché continua ad umiliare gli allievi?”

Nel corso delle varie edizioni di Amici, la maestra Alessandra Celentano è riuscita ad assicurarsi l’appellativo di prof più severa ed esigente della scuola. Negli anni tanti sono i ballerini allievi finiti nel suo mirino, che hanno dovuto affrontare critiche pesanti e compiti complessi. Tra i primi e più bersagliati c’è sicuramente Agata Reale. Dai piedi al movimento, la ballerina è stata mira di numerose critiche da parte dell’insegnante di ballo, e proprio Agata è la mittente di una lettera molto dura indirizzata proprio alla sua ex maestra.

LDA: "Non ho proposto nessun brano ad Amadeus..."/ La verità del "grande assente" a Sanremo 2024

Attraverso le pagine del settimanale DiPiù, Agata Reale ha lanciato un duro attacco ad Alessandra Celentano: “Perché continua ad umiliare gli allievi?”. “Avevo giurato a me stessa che non le avrei scritto mai più, ma ora ho deciso di farlo perché vedo che continua a ripetersi ogni anno la stessa scena.” ha esordito Agata, spiegando poi a chi fa riferimento: “Anche quest’anno lei ha scelto la sua preda, ossia Nicholas Borgogni, seguito dal maestro Raimondo Todaro“.

Amici 23, Luca Jurman: "Lo vestono da competente, ma é incompetente e odiato..."/ L'attacco a Rudy Zerbi

Agata Reale contro Alessandra Celentano: “La sua vittima quest’anno è Nicolas”

Nel corso di questi mesi, Nicholas è stato oggetto di molte critiche da parte della Celentano, e Agata si è rivista in lui: “La vittima soffre per le critiche, proprio come ho sofferto io sedici anni fa. Anche se è passato tanto tempo, mi accorgo che lei non è affatto cambiata”. Così ha aggiunto: “Qualche settimana fa dopo l’esibizione di Nicholas lei si è lasciata andare ad appellativi che, indirizzati ad un ragazzo di ventidue anni che si trova in una scuola per imparare, fanno rabbrividire”.

Amici 23, fuori i nuovi inediti dei cantanti Mida, Holden, Ayle, Petit, Mew, Matthew e Sarah/ Il rilascio

Per Agata Reale, le cose nella scuola starebbero però cambiando: “A differenza degli altri anni, quando lei sembrava intoccabile, in questa edizione di Amici si è creata una sorta di ‘anti-Celentano’, perché gli altri professori hanno aperto finalmente gli occhi. […] Tutti si sono mostrati compatti per arginare i suoi metodi distruttivi”. Alessandra Celentano replicherà a queste accuse?











© RIPRODUZIONE RISERVATA