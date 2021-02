Agata Reale: “Ho una leucemia acuta”/ L’ex ballerina di Amici “sola per il covid”

Agata Reale è stata una delle ballerine più discusse della storia di Amici. Per i fan del talent è impossibile dimenticare le sue accese discussioni con Alessandra Celentano, quasi sempre volte al suo ‘collo del piede’. A distanza di anni da quella sua avventura, Agata ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, raccontando di aver vissuto un vero e proprio inferno a causa di gravi problemi di salute.

Agata ha raccontato che qualche tempo fa le è stata diagnosticata per caso una leucemia promielocitica acuta, cosa che ha dato inizio al suo calvario. “Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine.” ha esordito nel corso dell’intervista. Uno svenimento, poi è arrivata la terribile diagnosi.

Agata Reale: “Sono rimasta sola a causa del covid”

“La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale.” ha raccontato ancora Agata Reale. “Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito.” La situazione però si è ulteriormente aggravata con l’inizio della pandemia di Covid: “Per il Covid, è diventato impossibile e sono rimasta sola. A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno. Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi” ha raccontato. Infine ha concluso: “Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA