La figlia di Agata Reale, ex di Amici, attacca la maestra Alessandra Celentano

I fan storici di Amici ben conoscono la storia di Agata Reale, una delle concorrenti più criticate dalla maestra Alessandra Celentano. Molti la ricordano per ‘il collo del piede’, che la maestra le criticava con costanza, accusandola di non essere dotata abbastanza per fare questo mestiere. E sono altrettanto famose e ricordate le liti tra le due, che hanno fatto la storia del talent. Tanto che, negli anni, Agata ha più volte lanciato stoccate alla Celentano, che mai in questi anni hanno risposto.

Alessandra Celentano contro Deborah Lettieri ad Amici 2024: "Io guru della danza"/ "I tuoi voti ridicoli"

L’ultima di queste stoccate è arrivata recentemente attraverso Tik Tok e non da Agata Reale, bensì da sua figlia di 9 anni. Nel video in questione, divenuto virale, la bambina dichiara: “Io vorrei fare Amici e mai voglio stare con la Celentano perché lei ha rovinato la vita di mamma“. Poi continua: “Io queste cose le so perché ti capisco. – dice alla mamma – So com’è la Celentano: è maleducata. Celentano… vai via!” Quindi improvvisa una performance e dice: “Guarda Maria, il prossimo anno vengo ad Amici”.

Amici 2024, scontro tra Celentano e Deborah Lettieri: "Io non la capisco"/ "Fa cose inutili"

Scoppia la polemica per le parole della figlia di Agata Reale: lei risponde

Le parole della figlia di Agata Reale hanno però suscitato più di qualche critica da parte del web. Molti hanno trovato eccessive le parole verso la maestra Celentano, ma la sua ex allieva di Amici ha risposto a tono: “Noi facciamo video ironici, ci divertiamo e scherziamo. La bambina pesante? La Celentano sono 18 anni che ci va pesante con tutti“, ha tuonato. L’ex ballerina ha inoltre ammesso che le impressioni della figlia nascono da quanto avrebbe visto in alcuni video e non da parole che le avrebbe detto lei: “Le ho detto che ad Amici ho incontrato persone meravigliose come Maria, i professionisti che lavoravano lì. La vita non me l’ha rovinata neanche il cancro quando l’ho avuto e, a ogni modo, dovete evitare di giudicare le persone senza sapere. Informatevi“, ha concluso a chi l’ha accusata.