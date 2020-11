Agata Scuto, 22enne scomparsa 8 anni fa/ Mamma “organizzò tutto”, si cerca il corpo

La trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto, torna questa sera sul giallo di Agata Scuto, la giovane 22enne scomparsa otto anni fa da Acireale. Secondo le ultime novità, i Carabinieri sarebbero alla ricerca del suo corpo. Alla trasmissione, nelle passate settimane sarebbe giunta una segnalazione choc da parte di un telespettatore anonimo che ha spronato a cercare la giovane “in cantina”. Parole, queste, che lascerebbero intendere come Agata, in realtà, non sia mai uscita dalla sua abitazione. Gli inviati del programma Rai sono tornati così ad Acireale ed anche la procura si è attivata aprendo un fascicolo di indagine sulla vicenda. La mamma di Agata, Mariella, ha replicato alle insinuazioni sostenendo: “Da questa casa Agata è uscita viva!”. L’ipotesi della famiglia della 22enne è che si sia trattato di un allontanamento volontario. Era il 4 giugno 2012 quando la ragazza fece perdere le tracce e secondo i suoi familiari si sarebbe allontanata con un ragazzo. Da allora, dopo una denuncia di scomparsa – poi ritirata – nessun familiare avrebbe più cercato Agata. Un giallo che sarebbe stato destinato all’oblio ma che ora torna nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.

AGATA SCUTO, 22ENNE SCOMPARSA DA ACIREALE: IL GIALLO

La mamma di Agata Scuto non avrebbe dubbi: “Lei aveva tutto organizzato secondo me”, ha commentato in una intervista dello scorso ottobre trasmessa da Chi l’ha visto. Agata è una ragazza estremamente fragile, usciva raramente di casa e quando accadeva era sempre accompagnata da qualcuno. Tra le poche persone che vedeva, c’è anche Rosario, allora compagno della madre, che al programma ha confidato: “Una volta mi ha detto ‘perché non lasci la mamma e ti fidanzi con me’, e io le ho risposto ‘Agata, ma cosa stai dicendo?”. L’atteggiamento dell’uomo sarebbe poi mutato nel tempo, come rammenta Urbanpost.it, dal momento che Rosario ed un amico avrebbero poi aggredito verbalmente la troupe del programma di Rai3 arrivando a minacciare di morte l’inviato. Agata, secondo il racconto della sorella Giusy, aveva espresso il desiderio di andare a vivere da lei: “Sì, c’era quella idea, era entusiasta di venire a vivere con me … fino a che un giorno mi ha telefonato e mi ha detto queste parole: ‘Giusy, io di venire con te non me la sento. Voglio stare con la mamma’…”, ha raccontato. Ciò sarebbe accaduto dopo il ricevimento di una pensione di invalidità e degli arretrati pari a circa 13 mila euro. Pensione messa a disposizione della madre, di uno dei fratelli e di Rosario che in questi otto anni dalla sparizione della 22enne hanno continuato a percepire la somma mensile.



