Agata Scuto/ Madre a Chi l’ha visto?, “Rosario, dimmi dove hai nascosto il corpo”

“Dimmi dove hai nascosto il corpo di mia figlia”: con queste parole la madre di Agata Scuto si rivolge a Rosario Palermo, suo ex compagno oggi a processo per omicidio e occultamento di cadavere nell’ambito del giallo della giovane scomparsa nel 2012 ad Acireale, provincia di Caserta, e mai ritrovata. Un mistero che, secondo la Procura, avrebbe una macabra spiegazione: Agata Scuto uccisa e fatta sparire per nasconderne la gravidanza. Mariella, la mamma della ragazza, rinnova la sua richiesta all’ex convivente perché parli e sveli cosa è successo. Il giallo di Agata Scuto e i sospetti intorno al ruolo del patrigno tornano a Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli, nella puntata di oggi 12 ottobre, alle 21.20 su Rai 3.

Rosario Palermo, 61 anni, nega un coinvolgimento nella sparizione, ma la sua ex compagna continua a chiedergli risposte. Oggi è a processo per il presunto omicidio e l’occultamento del cadavere della giovane, rinviato a giudizio dal gup di Catania sulla base degli elementi che, in sede investigativa, si sarebbero irrobustiti a suo carico fino a portarlo alla sbarra con un bagaglio di pesantissime accuse. Secondo gli inquirenti, Palermo avrebbe ucciso Agata Scuto, figlia dell’allora compagna, per evitare che si scoprisse lo stato interessante della ragazza con la quale avrebbe avuto una relazione clandestina. Agata Scuto aveva 22 anni al momento della scomparsa, avvenuta il 4 giugno 2012, e ancora oggi il suo è un caso irrisolto.

Scomparsa Agata Scuto, l’appello della mamma a Chi l’ha visto?

La madre di Agata Scuto torna a parlare ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto? per rinnovare il suo appello all’ex compagno che, secondo l’accusa, potrebbe averla uccisa per nascondere una gravidanza frutto della presunta relazione segreta con la giovane. Il processo a carico dell’uomo, il 61enne Rosario Palermo, si è aperto poche ore fa in Corte d’Assise a Catania. Imputata per favoreggiamento personale, riporta Ansa, anche un’altra ex compagna dell’uomo, Rita Sciolto. La donna sarebbe accusata dello stesso reato per cui l’attuale compagna del 61enne, Sonia Sangiorgi, avrebbe patteggiato un anno e 4 mesi, pena sospesa.

Nelle ultime ore è emerso anche, spiega Chi l’ha visto?, che Sebastiano Cannavò, l’uomo che avrebbe minacciato anche un inviato del programma di Rai 3, andrà a giudizio il 12 dicembre con la formula del rito abbreviato. Il corpo di Agata Scuto non è stato trovato e l’ex compagno della madre avrebbe attirato su di sé più di un sospetto. Il sostituto procuratore Antonino Fanara, riporta ancora la trasmissione di Federica Sciarelli, gli contesterebbe le aggravanti dell’aver commesso il fatto ai danni di una persona portatrice di handicap e dell’aver agito per motivi abietti. Rosario Palermo è stato arrestato il 17 gennaio scorso e non ha mai fatto marcia indietro sulla sua dichiarata innocenza.











