Agata Scuto, segnalazione su un casolare/ Mamma “traditi tutti dal mio ex compagno”

Da alcune settimane i riflettori sono tornati ad accendersi sul caso di Agata Scuto, giovane 22enne di Acireale della quale si persero le tracce dieci anni fa. Un caso riaperto due anni fa grazie all’attenzione data dalla trasmissione Chi l’ha visto e che questa sera tornerà ad occuparsene nuovamente alla luce delle ultime novità intervenute. Nelle passate settimane, Rosario Palermo, il 60enne ex compagno della madre di Agata, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso e fatto sparire il corpo della ragazza. Ad incastrarlo, tra gli altri elementi, anche una sua auto confessione mentre parlava tra sé e sé in auto.

Carmine D'Errico, va a comprare la pizza e scompare/ Omicidio? Casa sotto sequestro

Oggi, nel corso della nuova puntata, si farà luce su una segnalazione giunta al programma e relativa ad un particolare luogo il quale, come spiegato dall’inviato, sarebbe stato frequentato in passato da Rosario Palermo: “La nostra fonte ci ha detto che in questo luogo, nei pressi di questo casolare, Rosario Palermo sarebbe venuto in passato a raccogliere le lumache ed è stato avvistato proprio qui. Noi siamo venuti a controllare questa segnalazione ed all’interno dell’edificio abbiamo visto le pareti annerite dal fuoco e brandelli di vestiti”, ha spiegato l’inviato. Va ricordato che l’uomo, intercettato in auto mentre parlava da solo, aveva detto che Agata l’avrebbe strangolata e poi bruciata. Per questo l’inviato ha prontamente avvertito i carabinieri che si sono recati a verificare la segnalazione e sono stati condotti degli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

Liliana Resinovich, al via accertamenti su reperti/ Marito: “Troppe chiacchiere”

Agata Scuto, la mamma rompe il silenzio

Da quando il caso era giunto ad una importante svolta, la mamma di Agata Scuto non era mai intervenuta in prima persona per un commento. Lo ha fatto una settimana fa nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, svelando di aver saputo dell’arresto del suo ex compagno, Rosario Palermo, da una amica con un messaggio: “Dopo questi 10 anni aspettavo una buona notizia. Pensavo ci fosse ancora una speranza di vederla viva. Ma da quando ho saputo che è morta mi è caduto il mondo addosso, si è diviso in due. Me l’ha detto una amica, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia, invece ha abusato di mia figlia di nascosto. Ci ha traditi a tutti”.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 2 febbraio/ Casi Agata Scuto, Liliana Resinovich e…

La donna ha ammesso di non aver mai immaginato che il suo ex compagno potesse fare una cosa simile: “Potevo sospettare che avevo un compagno omicida? Che avrebbe fatto una cosa del genere a mia figlia, lui che di figli ne ha 6? Io non ci credevo, ero molto infatuata. Ero convinta che fosse l’uomo della mia vita, anche se ai miei non piaceva”, ha aggiunto la madre di Agata. La madre ha raccontato del ritardo di due mesi confidatole dalla figlia: “Così lo dissi a Rosario, mi sono confidata con lui. Non sapevo che era ingannevole. Dopo un paio di giorni Agata è scomparsa”, ha svelato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA