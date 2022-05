Agatha Christie, 13 a tavola/ Su Rete 4 il film giallo per la televisione

Agatha Christie, 13 a tavola, film di Rete 4 diretto da Lou Antoniom

Per un pomeriggio sulle spine, non potete perdere il film Agatha Christie 13 a tavola, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice di gialli Agatha Christie, in onda su Rete 4 a partire dalle 16:40 di oggi, 2 maggio.

Nonostante sia stato concepito per la televisione nel 1985 e non per il grande schermo, 13 a tavola diretto da Lou Antoniom, è una pellicola che rende giustizia al capolavoro della scrittrice, regalando al pubblico suspense e intrigo perfettamente impacchettati in una sceneggiatura di alto livello. Il film è il primo di una serie di otto, scritturati dalla Warner Bros Television ed è proprio in 13 a tavola che fa il suo ingresso il brillante detective Hercule Poirot, interpretato da Peter Ustinov.

Agatha Christie, 13 a tavola, la trama: sul filo del rasoio

In Agatha Christie, 13 a tavola il detective Poirot è ospite di una trasmissione televisiva in cui conosce la celebre attrice Jane Wilkinson, l’attrice che la imita Carlotta Adams e l’attore Bryan Martin. La trasmissione si conclude con un invito, dietro le quinte, di tutti i partecipanti a una cena tenuta nella maison di Jane Wilkinson. Nel corso della cena, proprio la bella attrice si apre con Poirot, confessandogli che è decisa a separarsi dal marito Lord Edgware, che tuttavia sembra essere restio ad accettare divorzio. E vista la situazione davvero critica in cui sembrano versare i due coniugi, l’attrice afferma che sarebbe disposta a utilizzare qualsiasi mezzo in suo possesso per far sì che la separazione avvenga, in modo da poter vivere la sua vita felice. Dopodiché, chiede aiuto a Poirot per tentare di convincere suo marito ad accettare finalmente il divorzio, lasciandola libera.

Il detective non è molto a suo agio in questa circostanza, ma da buon gentiluomo decide di non deludere Jane e si dirige verso Lord Edgware per parlargli. Quest’ultimo gli comunica che il divorzio è già stato accordato e che tutte le carte sono state firmate e inviate a Jane per procedere alla definitiva conclusione dell’unione. A quel punto l’attrice sostiene di non aver mai ricevuto i documenti, sotto lo sguardo titubante del detective. Il giorno seguente, Lord Edgware viene trovato assassinato e i principali sospetto, secondo la polizia che si stava occupando del caso, ricadono proprio sulla moglie Jane Wilkinson. Quest’ultima però afferma di avere un alibi di ferro, in quanto la sera sarebbe stata a una cena a cui hanno preso parte altre dodici persone. Qualche ora dopo viene trovata morta anche l’imitatrice dell’attrice, Carlotta Adams. A quel punto Poirot non può che entrare in azione visto che i due omicidi sembrano connessi tra loro.

