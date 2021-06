Agatha Christie: Caccia al Delitto/ Su Rete 4 il film con Peter Ustinov (5 giugno)

Agatha Christie: Caccia al Delitto è un film che verrà trasmessosul canale Mediaset Rete 4 alle ore 16:40 di oggi, 5 giugno. Questo film appartiene al genere thriller e mystery ed ha debuttato internazionalmente durante l’anno 1986. Il regista di questo film è Clive Donner mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Rod Browning e Michael Norrell. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Peter Ustinov, nei panni del protagonista, Jean Stapleton, Constance Cumming, Tim Pigott-Smith, Nicolette Sheridan e Jonathan Cecil. Le musiche di questo film sono state realizzate da John Addison mentre la scenografia è stata curata da Brian Ackland-Snow.

Agatha Christie: Caccia al Delitto, Trama del film

Soffermiamoci a leggere la trama di Agatha Christie: Caccia al Delitto. Ariadne Oliver è una vecchia amica dell’attento detective di origini francesi Hercule Poirot. Quest’anno, Ariadne ha ben deciso di organizzare una caccia al delitto in una località molto suggestiva, vale a dire la tenuta Nasse House, posseduta da Sir George Stubbs e dalla giovane moglie Hattie. Naturalmente, Ariadne invita Poirot in questa sagra, convinta che ci sarà da divertirsi. Inoltre, tra gli invitati a questo speciale gioco, c’è anche Arthur Hastings, un amico di vecchia data del detective francese. Tuttavia, proprio mentre tutti si divertono e sono in trepidante attesa di scoprire le regole del gioco, c’è un’agghiacciante scoperta. Quella che doveva essere un’occasione piacevole si trasforma in una vera e propria tragedia. All’interno della tenuta viene consumato un omicidio. Difatti, la giovane Marlene, doveva fare la parte della vittima in questo gioco particolare, ma viene ritrovata senza vita.

La modalità è stata tanto brutale quanto semplice: strangolata con una corda fino al suo ultimo respiro. Poirot e gli altri invitati si spaventano sapendo che tra di loro si nasconde un assassino a sangue freddo che non si fa scrupoli a togliere la vita di un’altra persona. Il detective francese si farà coraggio ed insieme a quelli che sono i suoi amici di sempre cercherà di risolvere il mistero e consegnare alla giustizia il colpevole, prima che possa farla franca o mietere altre vittime.

