Agatha Christie: caccia al delitto/ Su Rete 4 il film con protagonista Hercule Poirot

Agatha Christie: caccia al delitto andrà in onda su Rete 4 alle ore 16.50 di oggi, lunedì 9 maggio. Il film crime/thriller è del 1986 ed è diretto da Clive Donner, regista e montatore britannico, attivo sia al cinema sia in televisione. Il film tv, dal titolo originale Agatha Christie: Dead Man’s Folly, si basa sul romanzo giallo La sagra del delitto (1956) di Agatha Christie. Costruito in maniera intelligente nonostante sia un film per il piccolo schermo ha uno spessore non di poco conto. Il pubblico rimane di certo affascinato dai colpi di scena e dal racconto anche se la messinscena lascia un po’ a desiderare.

Agatha Christie: caccia al delitto, la trama del film: un evento e…

In Agatha Christie: caccia al delitto il noto investigatore Hercule Poirot viene invitato dall’amica scrittrice Ariadne Oliver a un evento, dove si svolgerà una caccia al delitto, sotto forma di gioco. Si tratta di una serata pianificata in occasione della sagra annuale e si terrà a Nasse House, la casa di Sir George Stubbs e della moglie Hattie. A partecipare all’evento vi sono anche Poirot e il capitano Arthur Hastings. La situazione però presto degenera e muore una persona: Marlene, che, per finta, era predestinata a morire, viene realmente strangolata con una corda da bucato. Nel giro di poco muoiono anche un mendicante e Hattie scompare. L’investigatore Poirot, insieme ad Ariadne e al detective Bland, tenta di risolvere il mistero. Troveranno il colpevole? Agatha Christie: caccia al delitto fa parte di una serie di film tv composta da otto pellicole, tutte tratte dai romanzi della nota scrittrice di libri gialli. Caccia al delitto è il secondo film che vede come protagonista Hercule Poirot.

